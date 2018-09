Hockey: Universitario debuta en la Liga Regional de Clubes en Tucumán

Universitario comenzará a desandar hoy su camino en la Liga Regional de Clubes femenina, que se disputará en Tucumán hasta el domingo.

Este certamen, el segundo nivel país, es organizado por la Confederación Argentina de Hockey y reemplaza (junto con el Campeonato Argentino) a las antiguas Liga Nacionales.

Luego de un cambio a último momento, el albirrojo debutará finalmente ante Popeye BC (Salta), desde las 12:20, en una de las 2 canchas del club Natación y Gimnasia, donde se desarrollará íntegramente la competencia.

"Va a ser un torneo muy duro, hay equipos de un nivel muy alto. Nosotras ascendimos el año pasado (de la desaparecida Liga Nacional "B" a la "A") y somos conscientes que fue durísimo y que nos costó mucho. Por lo tanto, suponemos que éste va a ser mucho más difícil. Somos conscientes de eso y vamos a hacer lo posible para equiparar ese nivel", señaló Julieta Kluin, flamante capitana de las "Pirañas".

Julieta Kluin, capitana de Universitario.

Además de las salteñas, Uni compartirá la Zona B junto con Provincial de Rosario (se enfrentarán mañana a las 10:40) y Tucumán R.C. (se medirán mañana, desde las 19).

"Este año la preparación fue un tanto diferente. Ya que además de las chicas que se fueron a jugar a España (Marina y Camila Urruti), tuvimos varias chicas importantes en el equipo que sufrieron distintas lesiones, por lo que decidieron cuidarse para estar lo mejor posible para este torneo. Así que este último tiempo estuvimos jugando con un equipo relativamente nuevo, distinto al que empezó a jugar a principio de año. Pero siempre con la mente puesta en este tipo de competencias que es de lo más lindo de la temporada", agregó "Kuki".

Cabe destacar que el otro grupo estará compuesto por Los Tordos (Mendoza), Andino (Mendoza), Natación y Gimnasia (Tucumán) y Puerto Madryn R.C.

Los 2 primeros de cada zona avanzarán a las semifinales por el título, que se definirá el domingo a las 14.

El plantel de Uni antes de partir a Tucumán.

"La verdad es que no tenemos un único objetivo. Si bien uno siempre sueña con estar en lo más alto, con jugar los partidos más importantes, me parece que en estos torneos tan cortos y siendo todos los juegos determinantes, los objetivos los vamos a ir planteando día a día, partido a partido. Intentaremos llegar a lo más alto posible", avisó Kluin.

Por último, Julieta se refirió a su nuevo rol dentro del equipo.

"A mitad de año, la capitana de hace mucho tiempo (Loreta Di Búo) decidió dejar de jugar por motivos personales. Fue una noticia que nos dolió, tanto en lo deportivo como en lo grupal, pero tuvimos que elegir una nueva capitana y la verdad que no me esperaba que me eligieran a mí. Estoy muy feliz por haber recibido el voto de mis compañeras. Soy consciente de que la capitana solo cumple un rol de representación nada más, que lo importante verdaderamente es el equipo y las jugadoras que lo llevan adelante. Igualmente, trataré de cumplir este rol de la mejor manera posible", cerró.

El plantel de Uni

-Jugadoras: Eugenia Urrutti, Agostina Aguzzi, Agostina Dottori, Morena Ocampo, Isabella Orioli, Josefina Calio, Florencia Scheverin, Martina Orioli, Julieta Kluin, Florencia Vallejos, Mariana Cornejo, Julieta Cornejo, Julieta Cuchán, Valentina Guimaraenz, Nicole Parra, Agustina Lértora, Martina Estévez, Agostina Mammarella y Sofía Macchia.

-Entrenador: Jorge Moyano.

-Preparador físico: Javier Pérez Moreno.

-Ayudante: Tomás Rossi.

-Jefa de equipo: Marina Saguí.

El fixture

*Hoy:

-12:20hs.: vs. Popeye.

*Mañana:

-10:40hs.: vs. Provincial.

-19hs.: vs. Tucumán R.C.