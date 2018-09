Diego Maradona será el DT de un equipo del ascenso de México

Diego Maradona se convirtió esta tarde en el nuevo entrenador de Dorados de Sinaloa, equipo de la segunda división del fútbol de México.

Será la tercera experiencia como DT para el ex futbolista tras su paso por el banco de la Selección Argentina, entre 2008 y 2010. Desde el 2011 al 2012 dirigió a Al Wasl, mientras que en la temporada 2017-18 comandó a Al Fujairah (ambos elencos de Emiratos Árabes Unidos).

En esta aventura por tierras aztecas, el cuerpo técnico de Maradona estará conformado, en principio, por Luis Islas, Mario García y José Altieri.

Dorados, club fundado en 2003 en la ciudad de Culiacán (estado de Sinaloa), no atraviesa un buen presente futbolístico: se ubica en el 13° puesto, entre 15 equipos, del torneo Apertura 2018 cumplidas 7 fechas. Aún no ganó y tiene apenas 2 goles a favor.

El plantel del "Gran Pez" cuenta con 4 jugadores argentinos: el arquero Gaspar Servio (ex River y Banfield), los volantes Luis Jerez Silva (ex Defensa y Justicia y Godoy Cruz) y Facundo Juárez (ex Mitre de Santiago del Estero) y el delantero Jorge Córdoba (ex Unión de Santa Fe, Gimnasia La Plata y Arsenal, entre otros).