El filósofo Kovadloff se descompensó en un avión y tuvieron que hacer aterrizaje de emergencia

El filósofo Santiago Kovadloff sufrió esta mañana una descompensación en pleno vuelo de Buenos Aires a Mendoza, por lo que avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Rosario.

Kovladoff fue trasladado desde la pista de aterrizaje del Aeropuerto Fisherton en una ambulancia y tras ser asistido por paramédicos fue dado de alta una hora más tarde.

Según explicó el propio filósofo al sitio del diario La Nación, le bajó la presión arterial y en primer término fue atendido por el médico del presidente Mauricio Macri, que se encontraba en el avión.

"Me bajó mucho la presión y me desmayé. De inmediato me atendió el médico de abordo, que casualmente era el médico del presidente Macri", explicó.

Kovladoff contó que fue asistido por paramédicos, que le controlaron la presión y le dijeron que estaba "todo bien".

El filósofo viajaba a Mendoza para participar de un encuentro organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), pero tras el episodio decidió desistir de su asistencia en el evento y regresar a Buenos Aires. (NA)