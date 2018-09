Confirman la condena contra un exayudante fiscal de Pringles

La Cámara de Apelación y Garantías (Sala III) de Mar del Plata confirmó la condena contra un exayudante fiscal de Coronel Pringles acusado de brindarle "protección" a médicos y policías, aunque le bajó la pena de 2 años y medio de prisión en suspenso a 1 año y medio.

Es que los jueces Raúl Alberto Paolini y Pablo Martín Poggetto se diferenciaron de sus pares de la Cámara Penal de Bahía Blanca en cuanto a que el abogado Fernando Enrique Martínez era autor penalmente responsable de 2 de los hechos y no de los 4 que se le imputaban.

Martínez -también fue secretario municipal de Seguridad de Pringles entre 2014 y 2015-, en principio, había sido absuelto el 22 de septiembre de 2015 por parte de la jueza en lo Correccional Nº 3, Susana González La Riva, aunque la fiscalía apeló y la Sala I de la Cámara local, con los votos de los jueces Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri, lo sentenció.

Su defensor oficial, Augusto Duprat, apeló y, como la Sala II de nuestra ciudad también había intervenido en el proceso, se giraron las actuaciones a Mar del Plata, que terminó por confirmar la condena contra Martínez, aunque con una pena más baja y por menos hechos. También le fijaron una sanción de 6 años de inhabilitación especial para ejercer la función pública.

Los delitos

* Hecho 1: El ayudante fiscal se comunicó con el director del Hospital Municipal, Ricardo Potin, por la denuncia de un homicidio culposo por parte de una mujer que perdió en el parto a su bebé. La presentación alcanzaba a Potin y a la obstetra Mariela Bonnecaze.

De las llamadas surge que Martínez no estaba conforme con el informe médico oficial del doctor Claudio Raigorodsky, perjudicial para los acusados. "...Me salió con esto, me arruinó", "...me hubiera dejado la duda y listo, si a mi la duda me sirve...", le habría dicho el ayudante fiscal a Potin, sobre el informe de Raigorodsky.

Consideraron los camaristas que surge su intención de no investigar el caso, además de haber calificado de manera despectiva a la familia de la denunciante: "son todos plagas". En este caso los jueces de Mar del Plata también acreditaron el delito.

* Hecho 2: Colaboró con un policía acusado de amenazar a la mujer. Llevó adelante la denuncia, cuando en la Ayudantía no debía hacerlo.

"No hay dudas de que colaboró con el oficial Erro a eludir la acusación", afirmó la Cámara bahiense.

Una conversación demuestra que lo advirtió de la denuncia y que le pidió que dejara de llamar a la víctima. "Como broche de oro, remitió las actuaciones a la comisaría de Pringles, donde se desempeñaba el acusado". Por último, cerró la causa porque supuestamente no encontró a los autores de las amenazas. Este caso también fue confirmado en la apelación.

Por otro lado, se lo absolvió porque supuestamente había amenazado a un hombre acusado de un caso de cuatrerismo con que iba a ir a la cárcel si no le devolvía o le pagaba los animales al damnificado.

"Martínez se manejó fuera de los canales formales, inadecuadamente y que su labor funcional debía ser cuestionada sin duda alguna, pero en el caso, su conducta no alcanza a ser delictiva", dijo la Cámara de Mar del Plata.

El otro delito por el cual lo exculparon es el supuesto auxilio al policía Carlos Dalmacio Jesús Rodríguez, denunciado por el intento de abuso a una menor de 14 años.

Se decía que realizó una rueda de reconocimiento en la propia Ayudantía, que demoró el envío de la causa a la Fiscalía Nº 9, que debía intervenir y que asentó reconocimientos de fotos y no de personas con la presunta intención de lograr la nulidad y favorecer a Rodríguez (luego condenado).

"Tales extremos no aparecen ratificados probatoriamente con el grado de certeza requerido más allá de la sospecha inicial", resolvieron los camaristas marplatenses al dictar la absolución en este caso.

En consecuencia, Martínez fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso (no irá a la cárcel) por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado en concurso ideal.