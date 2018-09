La Oficina Anticorrupción se presentó como querellante en la causa de los cuadernos

La Oficina Anticorrupción (OA) presentó hoy un escrito ante el Juzgado Federal N° 11 en la causa N° 9.608/2018, conocida como la de los cuadernos sobre el presunto pago de coimas durante el gobierno anterior, y solicitó ser considerada como parte querellante.

En la presentación, el organismo que preside Laura Alonso hizo foco especialmente en la senadora Cristina Kirchner, al resaltar que la expresidenta se encontraba "en la cúspide" de la supuesta "estructura delictiva" reportada por el remisero Oscar Centenero en sus cuadernos.

La OA relató que después de mayo de 2003 y hasta diciembre de 2015 "habría existido un acuerdo de voluntades direccionado a crear y mantener una organización liderada por quienes estaban investidos como los máximos responsables de la administración del país, para que mediante un mecanismo ordenado, sistemático, sustentado en el tiempo, y compuesto por varias personas con distintos roles, fluyeran pagos de dinero, que se sabían corruptos, de parte de personas que generalmente estaban vinculadas a distintas empresas beneficiarias de contratos públicos".

Para la OA, en la cúspide de esta estructura delictiva se encuentra la expresidenta Cristina Kirchner, indicó el propio organismo en un comunicado de prensa. "Durante su presidencia se registra la mayor actividad de la organización", señaló el escrito.

El organismo, además, consideró con un rol decisivo y presencia desde el inicio aparece también el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, hoy preso por otra causa, también vinculada con supuestos actos de corrupción.

Ambos, de acuerdo con el organismo, "idearon cómo serían las distintas modalidades delictivas que le permitieron operar, con casi absoluta impunidad, a toda esta red corrupta desde el Estado Nacional, reclutando a otros sujetos, funcionarios y no funcionarios, que participarían activamente en las actividades ilícitas".

El mismo comunicado, la OA señaló que "el eslabón esencial de toda la estructura corrupta fue el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo de De Vido, quien junto con Roberto Baratta -también detenido- habría establecido el sistema de recaudación".

En el esquema investigado, los empresarios beneficiarios de contratos con el Estado acordaban la entrega de dinero con los organizadores, indicó la OA.

"Los encargados de retirar el dinero usaban como chofer a Oscar Centeno", agregó el organismo.

"Solo a modo de ejemplo, del relato de Centeno surge que en cuatro días se habrían obtenido U$S 13.600.00, a saber: el día 04/11/2009 lo recibido habría ascendido a U$S 2.100.000, el día 12/11/2009 a U$S 1.900.000, el 23/07/2010 a U$S 4.000.000 y el 07/10/2010 a U$S 5.600.000", enumeró la OA. (NA)