Murió una periodista de la BBC: se despidió de sus oyentes, pero no pudo cumplir su deseo

La periodista Rachel Bland murió esta mañana tras dos años de lucha contra el cáncer de mama.

Bland tenía 40 años y trabajada en la BBC Radio: "Nuestra bella y valiente Rachael murió pacíficamente esta mañana rodeada de su familia cercana. Estamos tristes, pero ella quería que agradeciéramos a todos los que se interesaron por su historia o enviaron mensajes de apoyo. Nunca sabrán lo mucho que significaron para ella. Steve y Freddie", publicó su familia.

Our beautiful, courageous Rachael died peacefully this morning surrounded by her close family. We are crushed but she would want me to thank everyone who took an interest in her story or sent messages of support. You’ll never know how much they meant to her. Steve and Freddie xxx pic.twitter.com/soq7YHvF9u