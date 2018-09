Lorenzino, en la audiencia sobre el aumento del gas: "La gente no aguanta más"

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, dijo hoy que "necesitamos construir paz social, ya que discutir aumentos es irresponsable porque la gente no aguanta más".

Lo hizo durante la audiencia pública donde se discutió el aumento del gas, y también expresó que "el Gobierno tomó postura a favor de los poderosos y no quiere escuchar".

"No pidan responsabilidad al laburante que no puede pagar la factura o que se endeudó para pagar la última boleta de gas", indicó y agregó que "la ausencia del Estado y del Enargas da vergüenza ajena, lo único que hacen es cuidar los intereses de las empresas".

En ese sentido, precisó que "no sabemos cómo vamos a pagar la próxima factura, cómo vamos a llegar a fin de mes, no sabemos cuál es el valor del dólar, ni la inflación, no sabemos nada".

"Ustedes quieren certeza y pretenden que esa certeza la pague la gente a la que le aumentaron todos los servicios públicos", aseveró.

Por último, Lorenzino expresó que "llegamos a esta situación que nos pone en un estado límite" y pidió "responsabilidad" porque "la gente no aguanta más".