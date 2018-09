Este hincha estaba tan solo, que la FIFA decidió premiarlo

Sebastián Carrera, un hincha chileno del modesto club del fútbol Puerto Montt (sur), manifestó su sorpresa tras enterarse hoy de su nominación al premio The Best al mejor fan, distinción que entregará por primera vez la FIFA.

En octubre del año pasado, Carrera fue el único hincha del Deportes Puerto Montt que viajó 1.500 kilómetros para alentar a su equipo ante el Coquimbo en un partido de la Primera B de Chile.

La imagen de Carrera alentando sólo a su equipo dio la vuelta al mundo ganándose el apelativo del "hincha solitario", y posteriormente la nominación de la FIFA.

"Me enteré por la prensa, nadie me había avisado. Esto me tomó totalmente de sorpresa. Realmente nunca lo había pensado ni imaginado", dijo Carrera al medio electrónico Emol.

La historia de Carrera comenzó cuando llegó sólo al estadio Francisco Sánchez Rumoroso del Coquimbo, en el norte de Chile, lo cual causó curiosidad a los organizadores del partido quienes le consultaron si lo acompañaban más hinchas del Puerto Montt.

La organización, al percatarse de que era el único, igualmente acomodó a Carrera en la galería designada al equipo visitante, y apostó guardias de seguridad para cuidarlo, ante la extrañada mirada del resto de los presentes a ese partido, que finalmente ganaría Puerto Montt 2-1 para alegría de su solitario hincha.

"Estoy agradecido y que mi club se haga conocido es más bonito todavía. Espero que la gente reconozca que Puerto Montt existe dentro del fútbol mundial", afirmó el hincha.

Carrera deberá competir por el cetro de mejor hincha del año con los fanáticos de Japón, Perú y Senegal que estuvieron presentes en el Mundial de Rusia. (NA)