El mensaje viral de un periodista a los acosadores: "No es no"

El periodista Rodolfo Barili dijo "a vos, guapo barato, el no es no" y el video se hizo viral en las redes sociales.

Es que cuando el conductor del noticiero de Telefé hizo junto a su compañera, Cristina Pérez, el tratamiento de una noticia sobre abuso, le mandó un mensaje a los acosadores y a hombre en general.

"mira la gilada que tenemos que aclarar" things rodolfo barili did: THAT pic.twitter.com/YhacF3N0r5 — lu lt1 (@hesfixyou) 1 de septiembre de 2018

"Y a vos, guapo barato, el no es no. Te subís el pantalón y te vas", comenzó diciendo el periodista.

Luego, remarcó que "no importa en qué circunstancia llegaste, cuando la mujer dice que no, te retirás, es no" y agregó "mirá la gilada que tenemos que aclarar, a partir de ahí es no y se acabó".

El video de 26 segundos sumó miles de reproducciones, likes y comentarios.