La Fiscalía General desautorizó expresiones sobre recursos para Asistencia a las Víctimas

La Fiscalía General de Bahía Blanca aclaró que "de ninguna manera" comparte las expresiones críticas que formulara la doctora Analía Vicente, auxiliar letrado a cargo del Centro de Asistencia a la Víctima, acerca de la falta de recursos para trabajar.

Santiago Garrido, secretario general del Ministerio Público Fiscal, resaltó que, por el contrario, "la asistencia a las víctimas es uno de los ejes directrices que fijó el procurador general Julio Conte-Grand en su gestión al frente del Ministerio Público".

"Parece que desconoce el funcionamiento integral del Ministerio Público Fiscal a nivel departamental en el que existe un Equipo Técnico Profesional interdisciplinario que asiste a todas las dependencias.

"Por ello, si bien el Centro de Asistencia a la Víctima no cuenta con un psicólogo exclusivo, lo cierto es que ello no significa que no existan psicólogos dentro del Ministerio Público Fiscal que puedan asistir a la víctimas en caso de ser necesario. Lo cual, por otro lado, no es óbice para que el funcionario a cargo del área realice la tarea de asesoramiento y orientación prevista en el código procesal penal", dijo Garrido.

El secretario sostuvo que, si bien antiguamente el Centro contaba con un psicólogo, dada la escasez de recursos del Poder Judicial en general, se decidió optimizar su aprovechamiento y pasó a formar parte del Equipo Técnico Profesional de la Fiscalía General para que, además, realice otro tipo de tareas de igual importancia, como son los informes psicológicos a las víctimas de abuso sexual y de violencia de género.

"Actualmente existe una vacante por la jubilación de uno de los psicólogos, pero su reemplazo se gestionó inmediatamente y se encuentra en instancia de nombramiento, lo que lleva su tiempo atento que intervienen en el proceso no solo la Fiscalía General sino también la Procuración General y la Suprema Corte de Justicia", explicó.

"Sin perjuicio de ello, la tarea que debe desarrollarse es interdisciplinaria e interorganizacional pudiendo trabajarse en red, requiriendo -en caso de ser necesario- la colaboración de otros organismos que también cuentan con profesionales especializados para la asistencia a las víctimas, tanto a nivel provincial como nacional, en función de las facultades que otorga la ley al Ministerio Público Fiscal", concluyó Garrido.