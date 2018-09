Una historia de carne y hueso

Visitaron nuestra ciudad, donde brindaron una interesante charla, tres descendientes de personas que se ubican entre los considerados fundadores de la patria, protagonistas de distintos aspectos de la época fundacional de nuestro país.

Por iniciativa del Instituto Browniano, filial Bahía Blanca, llegaron Mario Passo, chozno de Juan José Passo, María Victoria Brown, chozna del almirante Guillermo Brown, y Manuel Belgrano, descendiente en línea directa del creador de la bandera.

No deja de ser una sensación particular la que genera ver “en carne y hueso” a descendientes de estos próceres que la historia acostumbra de pintar de un bronce casi impenetrable, cuando en realidad fueron seres humanos que 200 años atrás vivieron con virtudes y defectos la singular época que les tocó en suerte.

Por eso las charlas de estos descendientes no tiene un tinten académico ni pretenden ser una lección de historia.

Se concentran de manera esencial en mostrar a sus abuelos de cinco generaciones atrás como hombres que pusieron su cuerpo y mucho más para emancipar esta tierra, que supieron de miedos y de pasiones, de intrigas y de errores, de grietas y rencores.

En algunos casos los descendientes descubren que sus antecesores tuvieron buena relación. Por ejemplo, en el caso del Almirante Brown, que logró evitar la prisión gracias a los oficios de Juan José Passo como abogado. En otros casos los antepasados fueron enemigos o rivales.

Pero nada de eso los mueve a alejarse; por el contrario, intentan servir como una muestra de convivencia y superación.

Buscan además, a través de historias familiares y anécdotas, recomponer la imagen de estos hombres desde su costado humano, de su papel de padres o de abuelos.

personas Que lucharon por un ideal pero también forjaron familias, amaron y sufrieron, como cualquier hijo del vecino.

Se sabe de la complejidad de la historia argentina. De las controversias entre los manuales y los revisionistas, entre unitarios y federales, entre morenistas y saavedristas, entre los unos y los otros.

La visión de los descendientes es un aporte distinto y de altísimo valor, desde otro sitio, con otros ojos: los que ven a la persona antes que a la leyenda.