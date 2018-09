El barrio Latino vive en estado de alerta permanente

El barrio Latino se ve calmo, pero en alerta permanente. La inseguridad subyace y los vecinos aseguran tenerla individualizada. Se protegen entre ellos y son conscientes que están afectados por un mal endémico que excede al sector y a la ciudad misma.

“Te voy a decir lo que dicen todos en el barrio: la inseguridad está en todos lados y el tema es muy complicado; cuando salís tenés que dejar a alguien en la casa. Me entraron a robar tres veces, con alarma y todo, y he tenido de cambiar puertas. No estamos tranquilos. Encima tengo pocos vecinos, porque recién ahora se está comenzando a poblar, y esa es otra a favor de ellos (en referencia a los delincuentes). Y sabemos quiénes son”, explica Adrián, un vecino de Estomba al 3600.

“Estamos todos en la misma: es tierra de nadie. A veces, cuando salís a la mañana temprano y no queda nadie en la casa te vas pensando que te va a entrar cualquiera”, agrega el hombre.

“Un día que me entraron a robar un vecino corrió al ladrón y recuperé las cosas porque cuando se vio medio complicado las tiró. Es que sabemos quiénes son, y hasta la policía sabe, pero no puede hacer nada. Lamentablemente es así, y no de ahora sino desde hace rato”, considera.

Adrián recuerda que “una vez nos robaron de día, a las 4 de la tarde, y después, con alarma y todo, entraron a las 7 de la mañana, cuando mi señora fue a llevar a los chicos a la escuela, estando yo trabajando. Ahí fue cuando salió el vecino porque sonaba la alarma y lo vio corriendo con la computadora que recuperamos. Y hace poco entraron y se llevaron un par de teléfonos. Están al salto...”.

Señala que “la policía anda; no mucho, pero lo hace en patrullero. Hay días que pasan a cada rato y otros que no se ven. En la plaza de Vieytes tenemos la cabina, pero caminando no los veo pasar nunca”.

El vecino es consciente que “inseguridad tenés en todos lados. A la gente del SMATA nuevo la han vuelto loca, le han robado lo que quisieron. Y son todos rateros del barrio. Encima se van renovando, pero todos de la misma familia”, dice haciendo referencia a un sector lindero.

La inseguridad se manifiesta en los escruches, porque “en la calle no hay problemas. La mayoría se conoce después de tantos años; y las caras nuevas sabés cuáles son y dónde están, por eso las evitás. Y ni de noche hemos tenido problemas”, concluye.

Cuidar lo propio

Cristina Llancafield, quien dice orgullosamente que “nací en el barrio”, considera que “la seguridad es como en todos los demás barrios. Estamos dentro del cubilete. Te tenés que cuidar y proteger lo que es tuyo. Hubo épocas en que estábamos más complicados”.

La mujer marca que le molesta cierta estigmatización sobre el sector.



“A veces me he enojado por algunas informaciones que se dan sobre el barrio Latino y no siempre (el problema) está acá. Porque el barrio sea así no significa nada... la inseguridad está en todos lados”.

Afirmá que “ahora hay vecinos nuevos, pero predispuestos. Hay un grupo de WhatsApp y cuando se dispara una alarma siempre alguien sale a mirar”.

Otra vecina, Hilda González, sostiene que la solución a la inseguridad “no depende de nosotros, así que vamos a tener que confiar y dejar todo en manos de Dios, que en algún momento algo va a hacer”.

Admite que la situación le genera “temores, nada más. Personalmente, tomo todos los recaudos: no andamos tarde, lo hacemos acompañadas; trato de no exponer nada, aunque mucho no hay, pero es lo que uno tiene y lo cuida porque le costó. Pero he sabido de casos, y están muy cerca las personas (por los ladrones). Nosotros sabemos quiénes son y cómo se mueven, pero no podemos hacer nada”.

Menciona que los autores de los ilícitos “son vecinos y, por ahí, muchas veces tenés temor en denunciarlos, porque no pasa absolutamente nada. La policía puede llegar a venir, rondar, pero más de eso...”.

Y ejemplifica la situación.

“En una oportunidad le robaron la bicicleta a mi hijo, fui a denunciar y la encontraron, pero el chico (por el ladrón) era menor. Entonces la policía me dijo 'señora, ahí tiene la bicicleta; no vale la pena que haga la denuncia porque el chico entra y sale'... Así estamos. Y nosotros no podemos hacer mucho”.

Hilda coincide en qué aspecto está ejemplificada la inseguridad.

“Más que nada hay robos; entran a las casas para llevarse algo. Y no te olvides de dejar algo afuera sin candado o cadenas, a disposición de ellos, porque seguramente...”.

Patrullaje

La mujer, de todos modos, marca un aspecto que le parece saludablemente extraño.

“No sé porque motivo, razón o circunstancia la policía están andando muy seguido. Se ve pasar al patrullero con las luces apagadas, cosa que nos llama la atención porque es como que nos imaginamos que están buscando a alguien; como que están de incógnito, pero te da un poquito más de seguridad cuando salimos o volvemos de noche. Eso no quita que las cosas igual pasen”.

Refiere que tener a los sospechosos en el barrio no es un problema menor, porque “ellos, a veces, saben más que la familia”, en cuanto a los movimientos del hogar.

Finalmente indica que “esta propiedad la tenemos hace 37 años” y considera que la inseguridad, con respecto al pasado, “está igual o peor. El miedo existe. Y esto no te da un buen augurio para el futuro. Yo creo que los gobiernos hacen lo que pueden y por eso no estamos ni en contra ni a favor de ellos, pero estamos a la buena de Dios”.