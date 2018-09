Una novedosa propuesta para el problema de la basura en nuestra ciudad

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

A exactamente cinco años de la implementación de los denominados “puntos limpios” en nuestra ciudad, pensados como un método progresivo para que los bahienses se iniciaran en la separación de residuos en origen, a Bahía Blanca todavía le queda un largo camino por recorrer en la materia.

Si bien dichos puntos, que consisten en grandes campanas en las que se arrojan por separado materiales como vidrio, papel, plástico o aluminio, siempre se observan con buena cantidad de residuos, lo que habla de la conciencia de muchos bahienses sobre la cuestión medioambiental, el paso que desde la Municipalidad se viene intentando dar desde gestiones anteriores todavía parece lejano.

Excepto General Cerri, Ingeniero White, el barrio Paihuén y los mencionados puntos limpios –-actualmente son 7--, el resto de la ciudad continúa sacando a la vereda toda su basura mezclada en una bolsa. Es más, el esfuerzo de aquellos que se toman el trabajo de sacarla en distintas bolsas al cesto del frente de su casa termina siendo en vano, ya que al no pertenecer a las rutas excepcionales antes mencionadas, el destino final de su basura es, al menos hasta ahora, una montaña común en el relleno sanitario.

Para sumar a la causa medioambiental, dos jóvenes ingenieros industriales de la Universidad Nacional del Sur enfocaron sus tesis doctorales en la posible implementación de contenedores como reemplazo del actual sistema de puerta a puerta.

Se trata de Diego Rossit (28), quien completó su doctorado hace pocas semanas, y de Antonella Cavallín (30), quien hará lo propio a comienzos de 2019.

Ante todo, concientizar y sensibilizar a la gente

“Hace cinco años presentamos un plan de trabajo de logística inversa, enfocado en la gestión de residuos. Lo que finalmente surgió se enfocó en modelos de localización, pensados en contenedores que permitan la clasificación en origen de los residuos, y en modelos de ruteo relacionados con la basura que se acumula en esos contenedores para diseñar las rutas de recolección de los vehículos”, explicó Rossit.

“Nuestro planteo se trata directamente de cambiar el sistema, porque hoy no hay una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, hoy hay una cadena lineal, del consumo al residuo que se produce y que va derecho al relleno sanitario, sin un plan de reciclado o de reutilización, con la salvedad de los puntos limpios o algunos barrios piloto que dirigen sus residuos a la ecoplanta”, agregó Cavallín.

Sobre la eficiencia del sistema actual de recolección por parte de Bahía Ambiental Sapem, la ingeniera sostuvo que “no podemos decir que sea deficiente, porque dentro de su objetivo, que es disponer toda la basura junta, es eficiente. Lo que nosotros planteamos es hacer una diferenciación de la basura en origen, obviamente en forma eficiente”.

Sobre el cambio cultural y la necesidad de generar un hábito en la gente que implica la propuesta del grupo de la UNS que integran Rossit y Cavallín, los jóvenes explicaron que, como todo cambio abrupto, se debe hacer paulatinamente, pero se puede lograr.

“Tuvimos la suerte de viajar y conocer otras experiencias, hay ciudades de Europa en las que la gente separa hasta en 4 o 5 categorías, acá estaríamos hablando en un principio solo de secos y húmedos. Yo, por ejemplo, estuve en Bolonia (Italia), que tiene una población similar a Bahía, y allá está todo contenedorizado. Y si tenemos que poner ejemplos de países subdesarrollados como el nuestro, en Montevideo y Buenos Aires ya hay experiencias positivas de este tipo”, contó Rossit.

“Yo estuve en Cataluña (España) y hablé con los gestores de residuos. Ellos usan el sistema de contenedores desde 1995 y antes tenían el mismo sistema que tenemos ahora nosotros, pero en algún momento se produjo el cambio, que es cultural y habrá costado al principio, pero hoy está implementado por todos. Hay que apelar a la concientización y sensibilización de la gente más que nada”.

Los ingenieros, luego de una investigación en la materia de más de tres años, a fines de 2017 se enteraron de una convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación denominada “Universidades agregando valor”, pensada para que las universidades se vinculen con el medio externo y generen una transferencia de conocimientos y herramientas, y fue así que se presentaron en conjunto con Bahía Ambiental Sapem, empresa encargada de la recolección de residuos en Bahía Blanca.

“Nuestro estudio está enfocado en una de las 16 rutas de recolección que tiene Sapem, la del micro y macrocentro, y volcamos los datos que nos fueron brindando desde la empresa en los softwares, métodos cuantitativos y demás para hacer los cálculos. Lo primero que se analiza es dónde poner los contenedores de manera óptima –-no todas las cuadras tendrían uno--, además de las distancias recorridas por los camiones, los costos, la distancia que tiene que recorrer el vecino hasta el contenedor, etcétera”, explicó Cavallín.

“Los resultados van a estar antes de fin de año, ya contando con eso se podrían ubicar los contenedores en función de la generación de basura que haya en cada cuadra, la cantidad de habitantes, comercios, restaurantes u otras corrientes que puedan influir. Una vez que tengamos los resultados, dependerá de Bahía Ambiental Sapem y de la Municipalidad ver si les interesa la solución que proponemos. El método más fácil de recolección cuando se separa en origen es por contenedores”, agregó Rossit.

“Desde Sapem nos recibieron con muy buena predisposición, se mostraron interesados en nuestro análisis. Nosotros entregaremos una propuesta de ubicación de contenedores, de rutas de recoleción, frecuencias y todo lo que ello implica. Las cuestiones económicas, políticas y demás, dependerán de ellos. Hay que tener en cuenta que la principal ganancia de todo esto es en la reducción del impacto ambiental”, opinó la cipoleña.

“Estos análisis académicos son muy valiosos”

Sobre la propuesta del grupo del Departamento de Ingeniería de la UNS, la gerenta general de Bahía Ambiental Sapem, Mariela Bukosky, opinó que “siempre contar con estos análisis académicos es muy valioso para la empresa”, aunque aclaró que, pese a ello, “por distintos motivos como el entorno no siempre es fácil resolver o implementar nuevas cuestiones”.

“De acuerdo con el resultado que ellos nos entreguen podremos ver qué se puede adoptar en lo inmediato o qué no se puede. No se descarta ninguna solución porque cada aporte que hagan desde la universidad es muy valioso. De todas formas, este tema va de la mano de decisiones políticas que tienen que ver con el desarrollo urbano sustentable en general y no hay que olvidar que estamos en plena renovación de la flota, y tal vez la propuesta que surja del análisis implique otro tipo de tecnología”, agregó Bukosky.

Por último, la gerenta general de BAS opinó que tal vez sería importante pensar en los contenedores para zonas más sensibles, por ejemplo con muchos edificios o restaurantes, y que tal vez la propuesta tendría que ir más allá, no solo a la empresa encargada de la recolección, sino también a la normativa vigente en la materia.

“El eje central de la gestión es llegar a la separación en origen”

Sobre el asunto opinó la secretaria municipal de Gestión Ambiental, Adriana Chanampa, quien con respecto al estudio que se está llevando a cabo desde la UNS manifestó que “siempre hemos trabajado en conjunto con la universidad, por ejemplo desde hace años con el programa Girsuns,y siempre nos han aportado ricas investigaciones. Pero en este tema que incluye cultura, práctica y cambios de conductas, hay que analizar la propuesta muy detalladamente”.

Además, Chanampa sostuvo que “el eje central de la gestión es llegar a la separación en origen”, algo que iría en busca del mismo objetivo planteado por Rossit y Cavallín, y agregó que “hoy estamos optimizando algo que será muy superador, denominado complejo ambiental dentro del relleno sanitario, donde trabajarán separando los residuos de una manera más formal y estructurada los recolectores informales del lugar”.

Sobre la ecoplanta de General Cerri, único lugar actualmente al que llegan diferenciados materiales como vidrio, plástico, papel y aluminio desde White, Cerri y desde hace poco también de las empresas del Polo Petroquímico, la secretaria de Gestión Ambiental comentó que “desde hace un tiempo se ha revalorizado lo que es la cooperativa de trabajo, incluso generando nuevos mercados de ventas y nuevos convenios como los que se están logrando con las plantas del Polo, para acercar a la ecoplanta los residuos asimilables a los domiciliarios que ellas produzcan, como plásticos, maderas, pallets”.

Sobre la incorporación de nuevos barrios de la ciudad a la separación en origen, Chanampa opinó que “de a poco se irán sumando nuevos proveedores” y que “trabajar en la contenedorización está muy bueno, pero habría que enlazarla o articularla con los programas que estamos llevando a cabo actualmente”.

Por último, la funcionaria consideró que “hay que hacer un análisis consensuado y detallado con los aportes académicos” y que “también es necesario trabajar en la cultura e identidad del bahiense en cuanto a su forma de disponer de sus residuos”.