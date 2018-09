La Defensoría va contra el Gobierno nacional por el recorte de la tarifa social del gas

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, confirmó a “La Nueva”. que recurrirá la medida que recortará el subsidio a la tarifa social del gas, a la vez que realizó fuertes críticas a las decisiones que está adoptando el gobierno nacional en contra de los sectores más vulnerables.

“Se trata de otro golpe más contra la gente, sobre todo los que menos tienen, que terminan siendo sobre quienes recae el duro ajuste que estamos sufriendo”, manifestó, vía telefónica, el funcionario.

La decisión del organismo que comanda Lorenzino se da como respuesta a la resolución de la secretaría de Energía de ponerle un tope al beneficio y eliminarlo para el resto de los bloques de consumo que estaban alcanzados por la bonificación, y que ahora tendrán que pagar el total del precio del gas que utilicen.

“Afecta directamente a los beneficiarios de la AUH, el jubilado de la mínima y para el trabajador que gana menos de dos salarios mínimos. A nosotros nos parece una locura que se haya tomado esta decisión en el contexto de crisis que estamos viviendo. Por eso hicimos el planteo administrativo correspondiente, que es el primer paso antes de recurrir a la Justicia”.

En ese sentido, la Defensoría utilizará todos los medios administrativos que estén a su alcance para expresar al gobierno nacional su rechazo a este nuevo esquema.

“Lo contradictorio del Gobierno es que el jueves, cuando tomaban esta decisión de recortar subsidios, el presidente Macri y la ministra Carolina Stanley anunciaban más fondos a estos mismos sectores. Entonces, hay una falta de coherencia muy grande, porque por un lado lo ayudan y por el otro lo perjudican. Esperemos que dé marcha atrás con esta medida, sino volveremos a ir a la Justicia para que frene esta decisión que afectará a muchísimas personas”.

Y agregó: “El presidente, en esa conferencia, habló sobre que los peores meses van a venir, reconociendo el aumento de la pobreza. Por lo cual tomó la determinación de asignar fondos extraordinarios para la ayuda social. Pero resulta que por otro lado se quita, precisamente, ayuda social. La política parece ser darle plata por un lado para sacársela por el otro. Eso no es ayudar”.

Lorenzino esgrimió que, con esta quita de subsididios, un gran sector de la población se verá imposibilitada de pagar el servicio.

“No puede pagar el mismo valor del gas una familia que vive en Nordelta que un jubilado de la mínima o una familia que vive en las afueras de Bahía Blanca. El Estado debe tomar políticas serias para ayudar a los que menos tienen. La gente ya se está endeudando para pagar los servicios básicos. Están tomando créditos con tasas usurarias para poder pagar las boletas de luz y gas, que ya de por sí han tenido un aumento importante”.

Esta resolución del gobierno nacional elimina, además, la bonificación para quienes ahorraban gas en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“La decisión hace que el mensaje a favor de gastar menos gas hecho durante tanto tiempo por el gobierno sea una mentira; la única verdad es ajustar el bolsillo de los ciudadanos de sectores muy frágiles, muy vulnerables y que están en el límite de la pobreza. Obviamente que con estas decisiones, el número de pobreza que se leyó hace pocos días va a aumentar rápida y considerablemente”.

--¿Cuáles son los pasos a seguir?

--Por lo pronto, presentamos el recurso de reposición, que es el primer paso para impugnar un acto administrativo. Si no hay respuesta, o la respuesta es negativa, acudiremos a la justicia. Esperamos que el Gobierno recapacite y revea la decisión, pero por los medios ya anticiparon que la idea no es rectificarla. Del lado de Gobierno siempre he visto falta de coherencia y en prácticamente ningún caso de los que hemos planteado anteriormente ha hecho una rectificación, salvo en casos muy puntuales, como pudo ser el traspaso de la luz sin subsidio.

--¿Y cuál suele ser la respuesta de la justicia?

--Lamentablemente trata de no tomar partido. Son muy pocos los jueces que cumplen el rol de ordenar este tipo de decisiones. Suelen dilatar sus fallos, perjudicando a los sectores más vulnerables. Sólo recuerdo un fallo de un juez de Dolores que ordenó que las prestatarias de gas no pudieran realizar cortes a aquellas persona que no pudieran pagar las boletas. Son muy pocos los jueces que toman ese tipo de decisiones, porque se arriesgan a ser removidos, como ya hubo casos.