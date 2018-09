Ellas le ganaron al cáncer de mama y gracias a él volverán a sonreír en el espejo

Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com

Ellas le agradecen la posibilidad de volverse a mirar al espejo desnudas, sin sentir vergüenza. Los mensajes en las páginas de Facebook se repiten una y otra vez, entre fotos de sonrisas y llantos de felicidad.

Conocido como “Mandinga”, por el nombre de su local de tatuajes, Diego Staropoli se dedica hace 25 años con pasión a esta profesión que con el tiempo, tomó una veta más que solidaria y que por estos días, recalará para poner en práctica en suelo bahiense.

“Tengo la suerte de tener muchísimos clientes y uno de ellos un día me mostró un link de un tatuador de Centroamérica que por el Día del Cáncer de Mama estaba tatuando gratis a mujeres que habían perdido el complejo aréola-pezón en una mastectomía. A muchas mujeres que son intervenidas les tienen que extirpar los pechos completos y la única manera de simular tenerlos otra vez es por medio del tatuaje”, cuenta Diego, de 46 años, quien conoce por demás esta enfermedad.

Gran parte de su familia padeció y padece este mal. Su abuela y su madre tuvieron cáncer de mama, su tía la está peleando en este momento, su padre murió de lo mismo y, uno de sus hermanos, le está dando batalla a un tipo de cáncer llamado Linfoma de Hodgkin.

“Yo desconocía que después de una intervención la mujer no podía conservar la aréola y decidí empezar a tatuarla de manera gratuita, pero no a modo de campaña, sino ponerme a hacerlo unos días a la semana, de manera permanente. Y así empezó toda esta movida, hace casi tres años, y ya estamos llegando a las 580 mujeres, más las que se sumen en Bahía Blanca, serán unas 600 las que pasen a formar parte del Club de las Tetas Felices”, destaca.

Diego estará el sábado 6 de octubre, en el Centro de Salud Norte, en Vieyes 2600, tatuando de manera gratuita a las mujeres que le hayan ganado al cáncer y deseen ver sus pechos con pezón y aréola otra vez.

"Todas traen una historia de vida fuerte, de lucha y de pérdida. Llegan asustadas, con mucha verguenza, porque tienen cicatrices, porque tienen que quitarse la ropa de la cintura para arriba delante de un tipo que no conocen, pero yo trato de contenerlas lo más posible”, relata.

Con todos los miedos del mundo, las mujeres llegan a la casona de 4 pisos de Villa Lugano donde Diego trabaja con 13 tatuadores y otras 25 personas más.

"Yo las recuesto en un sillón, les hablo mucho, y todo el procedimiento tarda unos 20 minutos, media hora, si son las dos aréolas. Ellas no se ven hasta que no termino de tatuarlas y las paro frente a un espejo. Se repiten casi siempre las mismas reacciones de emoción y llanto. Pero muchas veces me dije que no iba a hacerlo más porque todas sus historias me recordaban los dramas familiares que he vivido y me hacía muy mal. Y después entendí que lloraban de felicidad, porque se sentían otra vez como mujeres delante de un espejo y ya no tenían que lidiar con el fantasma del cáncer cada vez que se quitaban la ropa o cuando decidían encarar una relación, y eso me genera una felicidad enorme".

Todos los casos son distintos. A veces Diego tatúa en 3D porque algunas mujeres "no tienen ni una puntita de piel como para simular un pezón".

Cada una de las mujeres que se acerca a Mandinga Tatto tiene una historia de vida para contar. Según Diego, han llegado de diversos lugares del país y del mundo, como Colombia, España, Chile, Uruguay y Bolivia.

"La actriz argentina Lorena Meritano -recordada por su rol en "Pasión de Gavilanes"- vino desde Colombia y fue nombrada madrina del Club de las Tetas Felices por su trabajo de difusión sobre los tatuajes", asegura.

Muchas llegan llorando y se van llorando también, pero de emoción de haber podido cerrar un triste capítulo de su historia de vida.

"Recuerdo a una señora que llegó desde Bolivia, varios días viajando.. llegó sin un peso y me preguntó si yo 'hacía lo de las tetas'. La tatué y terminé yo pagándole el pasaje para volver a su casa. Casi una semana viajando para recuperar parte de su imagen perdida. Las historias se repiten y hoy en día meterte en el corazón de la gente no es sencillo en un mundo donde todo pareciera que se mueve por interés, pero ellas atesoran mi nombre y me recuerdan con alegría. Con eso, estoy hecho".

Guillermina Eidenson: "Este tatuaje cierra un ciclo"

La mastóloga Guillermina Eidenson contó que con la llegada de Diego Staropoli a Bahía Blanca en el mes de la concientización mundial contra el Cáncer de Mama, decidieron darle "otra mirada" a la campaña.

"Además de hablar sobre la prevención, buscamos hacerlo desde el lugar de las sobrevivientes. Mostrar que hay proyectos, garra por vivir, que ese tatuaje cierra un ciclo de enfermedad, tratamiento y cicatrices, que aunque las llevarán de por vida en la piel, ahora lo podrán hacer con un “mimo", ya que mirarse al espejo no resultará una experiencia devastadora", dice.

Según cuenta, una mujer que pasó por una mastectomía siente que su imagen corporal necesita ser restaurada y el tatuaje te brinda esa posibilidad.

"No será igual a la inicial, no hay sensibilidad, a veces cambian los volúmenes, la posición, pero vuelven a ser dueñas de mirarse al espejo y decir, 'esta soy yo'. Te vuelve a dar identidad como mujer. Uno no puede olvidarse que la asociación con el género en las mujeres no es con el útero, es con la mama. Nosotras somos mujeres porque tenemos mamas, por eso esto no hay que perderlo de vista y por eso es tan grande el impacto que genera el cáncer de mama".

Diego Staropoli estará tatuando en nuestra ciudad el sábado próximo y si es necesario por la demanda, el domingo, en el Centro de Salud Norte, en Vieytes 2600.

El comité organizador de las actividades está integrado por las médicas Paulina Gallego, pediatra; Guillermina Eidenson, mastóloga; Lorena Barbieri, médica generalista y una de las directoras de Salud de la comuna y la licenciada Natalia Zamora, Psico-oncóloga.

"Elegimos el recientemente inaugurado Centro de Salud Norte porque guarda ciertas características de higiene y privacidad, ya que el tatuaje de mamas es un acto íntimo, que comparten las mujeres solo con Diego", destacó.

La jornada sumará varias actividades más: desde las 15.30, estarán las Peluqueras en Acción y quienes lo deseen podrán donar pelo para hacer pelucas. También se hará presente la Fundación Fénix que dirige la oncóloga Mónica Iriso y a las 18, cerrará las actividades una clase abierta de yoga.

Las mujeres que deseen tatuarse deberán haber tenido una mastectomía (de una o ambas mamas), que estén reconstruidas y que tengan deseos de completar ese proceso con el tatuaje de la aréola o aquellas mujeres que tienen una cirugía conservadora, es decir que se sacó la zona enferma pero se haya conservado la mama, pero que se haya tenido que extirpar el complejo aréola-pezón porque el tumor estaba ahí detrás".

Para anotarse: www.mastologa.com.ar. 0800-345.6262, 291 6484948, 11 61171775, 291 4427879 o 291 5040562. Facebook: “Mujer bella es la que lucha”.