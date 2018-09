Se va el regasificador, llega la barcaza y la lista de “machirulos” bahienses

--Hola, Juan María ¿Qué lío con el dólar y el FMI? ¿No?

--Ahh bueno... demasiado burda tu técnica para eludir lo ineludible, el derrumbe de boquita y el regreso de la máquina de la banda roja...

--Ya te dije hace una semana que me la veía venir, pero felicitaciones, ahora sólo espero que el fracaso no sea total. Pero cuidado, no me sigas acosando porque te hago figurar en la lista de machirulos que anda circulando por Bahía.

--¿Y eso?

--¿No te enteraste? Es un listado que armaron algunas supuestas feministas locales y terminó hasta siendo grotesco, porque se incorporaron nombres de personas que nada que ver, sin filtro alguno.

--¿Por?

--Y si, hasta fueron “admitidos” en el listado por acosadores grupales deportistas como Pillud, Krupoviesa, el Chiqui Pérez cuyos nombres alguno con picardía denunció para hacerles pisar el palito. Incluso la supuesta denunciante de Villa Serra los describió como hombres de más de 40 años y militantes de Partido Obrero y fueron agregados. La mayoría de los supuestos acosadores o violentos denunciados son adolescentes o jóvenes de Bahía cuyos nombres fueron publicados en un archivo de Google Drive, el cual fue borrado y subido varias veces.

--Uhh, aunque haya quienes se lo re merezcan, todo esto termina restándole seriedad a un tema muy duro. Flaco favor le hacen a quienes quieren hacer las cosas bien y terminar con ese flagelo.

--Y claro, al mismo tiempo que le falta el respeto a las víctimas y ensucia a personas que no se lo merecen porque son escrachadas sin el menor miramiento. Pero mejor vayamos a lo nuestro. ¿Tenés algo para sorprenderme?

--Por supuesto, mientras se habla de que en diciembre se terminará un proceso que ya lleva diez años en Bahía y se irá el buque regasificador, te adelanto que esto es cuestión de días y no pasará de este mes.

--¿Ya es decisión tomada? ¿Ya no habrá más buques metaneros en el puerto?

--En parte sí, y te digo en parte porque metaneros, es decir, los enormes buques que llevan gas natural licuado seguirán siendo parte del paisaje local.

--Uhh no entiendo nada...

--El tema es así. Ahora se irá el último regasificador, pero ya tengo confirmado y hasta te traje fotos, de la barcaza que llegará a Bahía para licuar el gas que llega de Vaca Muerta.

--Ahh el proceso inverso, en vez de importar gas licuado y regasificarlo para luego inyectarlo a los gasoductos, se hará al revés y será exportado...

--Exacto. El plan es usar una barcaza de licuefacción de gas que está ociosa quien sabe en qué parte del mundo, algunos dicen en Indonesia, otros en China, y que pertenece a la holandesa Exmar, la operadora técnica de los regasificadores de Argentina.

--¿Y qué piensan hacer?

--Esta barcaza no almacena GNL y tampoco hay depósitos acá, por lo que será despachado a un buque metanero que amarrará al lado y desde allí saldrá para Escobar. Hoy los gasoductos existentes no permiten llevar más gas a Buenos Aires, así que esta será una opción durante los meses de invierno.

--¿Y en verano?

--Cuando no se necesite el gas en nuestro país será enviado por buques al exterior. Todo esto se hará muy cerca de la tercera posta de inflamables de Puerto Galván, la zona elegida para fondear la barcaza llamada “Caribbean FLNG”, que según me dijeron es casi nueva y lleva la bandera de Liberia. Lo concreto es que en pocos días se irá el regasificador de White y en unos meses llegaría la barcaza a Galván.

--¿Qué sabés de la futura Unión Industrial Patagonia Argentina (UIPA), una entidad que se va a formar para aprovechar el futuro tren Norpatagónico y las ventajas de nuestro puerto y de Vaca Muerta?

--Que todo marcha viento en popa entre bahienses, neuquinos y rionegrinos y que el acto de lanzamiento será dentro de poco en el Teatro Municipal. Todo está muy avanzado y realmente se va a conformar una entidad muy poderosa que contribuya al crecimiento.

--Siguiendo con Vaca Muerta. ¿Se va a construir un gasoducto que termine en Bahía?

--Así parece porque todo el sistema de transporte está al límite. De todas formas, más allá de que se esté produciendo más gas y eso permite exportar a Chile, hay que decir que también cayó muchísimo el consumo por los altos precios de ese combustible.

--Lo mismo debe pasar con la nafta y el gasoil...

--Ni hablar, y tengo datos locales que así lo indican.

--Dale, te sigo.

--Históricamente 18 barcos por mes descargaban crudo procedente de Caleta Olvia, Caleta Córdoba y algo de Loyola, ahora hay un promedio de 12 barcos por mes. Ese es el crudo que va a las refinerías de La Plata (YPF), Dock Sud (Shell) y Campana (Axion).

--Eso muestra la baja en el consumo interno de combustible.

--Claro, y tanto Oil Tanking como la refinería local de Loma Paraguaya tienen los tanques repletos y me confirmaron que Trafigura está exportando combustible, sobre todo a Paraguay.

--Está muy bueno que el país produzca y que exporte en lugar de importar, pero en el caso del gas lo raro es que habiendo más esa mayor producción no resulte en beneficio de la población que no lo puede consumir por su precio.

Bahía, ¿otra vez una isla?

--Bueno, tocaste un tema muy duro como el de la crisis y el de la pobreza. Incluso todo esto de las grandes inversiones, en un momento donde la malaria económica es feroz, me hace acordar a ese concepto de unas dos décadas atrás donde se consideraba a Bahía como una isla.

--En parte es así porque parece que todo el potencial de Vaca Muerta está comenzando a traducirse en hechos para Bahía, aunque no por eso tenemos que evitar decir que gran parte de la población la está pasando mal.

--Así es. ¿Viste las últimas cifras locales de pobreza?

--Sí , y el aumento es una realidad que duele, pero en cierta forma reafirma ese concepto de isla del que te hable porque al analizar los datos del país, Bahía está entre las ciudades con menor índice de pobreza. Estamos mejor que la gran mayoría y 11 puntos por debajo del promedio nacional de pobreza, ese es el logro de mucha gente e instituciones de Bahía. Pensemos que en crisis anteriores Bahía hacía punta en esto y ni acordarse de que llegamos a tener 21/22 por ciento de desocupación.

¿Intervienen el Parque Industrial?

--¿Algún otro tema?

--Esta semana podría haber alguna definición sobre el parque industrial, cada vez hay más presiones y cada vez más consorcistas que están reclamando la intervención. La Muni está trabajado con la Provincia y le ha pedido que se expida, que disponga algo o que delegue el tema en la comuna. El área de Legales ya está trabajando y posiblemente pronto haya novedades. Mañana varios consorcistas le han pedido una reunión al intendente para plantearles nuevas irregularidades de la gestión Carrete.

--¿Y de las grandes obras alguna novedad?

--El otro día se anunció la próxima licitación de la futura autovía Dasso y piensan iniciarla en marzo. Esto es algo que le cambiará la cara a Ingeniero White. Por otro lado, pese al recorte de obras públicas en Nación, en el listado de obras que quedaron está la plata para la continuación de la autopista de la 33 y de la de Sesquicentenario–El Cholo. Esto es una buena para Bahía.

--¿Y la autopista a Monte Hermoso?

--Quedará para el año que viene por los problemas que generó en las empresas la causa de los cuadernos y las turbulencias económicas. Lo mismo, aunque sobre comienzos de año, para la licitación del Tren a Vaca Muerta.

--Che, ¿en qué quedó el tema del puente peatonal sobre la autovía Alfonsín, algo que se viene reclamando luego de la muerte de Matías Streitemberger?

--Hace un par de meses la muni se reunió con todos los actores y acordaron hacer una senda peatonal elevada a la altura de la calle Milún, con un semáforo intermitente, carteles, etc. Lamentablemente, Vialidad Provincial respondió por escrito que no se puede hacer esa intervención porque es una autovía y ellos tienen previsto incluir en el presupuesto 2019 un puente peatonal similar al que hay sobre Indiada. En definitiva, habrá que esperar, pero la comuna no fue autorizada a encarar esa obra.

--¿Algunas cortitas del ámbito comercial?

--Varias y te las voy a sintetizar. Los próximos desembarcos de los bancos Comafi y Supervielle, el primero frente al Bingo y el segundo buscando local. Por otro lado el jueves estuvo muy buena la presentación que Eduardo Martín hizo en un boliche de avenida Cabrera sobre los nuevos productos Rehau y acordate que el miércoles tanto Dietrich como Arias lanzan el nuevo Vento.

--Vento es precisamente lo que me falta, pero una vuelta me voy a dar. ¿Del tema político alguna novedad?

--Siempre algo hay pero la verdad me da cosa hablar de internas cuando la situación del país está como está.

--Dale, pero decime. ¿Al final no hubo acuerdo interno en la UCR?

--Por ahora, no. Se presentaron dos listas para las elecciones de fines de octubre. Una la encabeza el secretario municipal de Seguridad, Emiliano Alvarez Porte, y la otra el exconcejal Carlos Trejo.

--¿Por qué decís “por ahora”?

--Porque todavía hay tiempo de encontrar algún punto en común. Aunque, visto desde acá, no parece.

--Alvarez Porte lidera una lista bien alineada con Cambiemos, mientras que Trejo está en otra que, si bien se mantiene orgánica, parece menos amigable con el macrismo.

--Esa es la lectura correcta.

--¿Y de qué lado quedó la concejal Schieda, que esta semana pateó el tablero contra sus compañeros de bloque de Cambiemos?

--De ninguno.

--No puede ser.

--Sí. Parece que está enojada con todos. Cree que el radicalismo no da espacio a la renovación, que más allá de la superficie, siempre en el fondo están de un lado Tunessi y, del otro, el Chino Retta.

--Mirá qué carácter tiene la Tana.

--Bueno, no te olvides que el radicalismo prácticamente nace con un intento de revolución, allá por fines del siglo XIX. Son naturalmente fogosos.

--Me parece que estás exagerando un poco. O bastante.

--Ja, ja. Dejame tomar las cosas con un poco de humor. Bueno pasemos al tema policial. El miércoles pasado algunos se acordaron del incendio en el Banco Nación, aunque no muchos, porque fue por algo que sucedió temprano.

--¿Qué pasó? No te hagás el enigmático...

--Es que, sobre las 6.50, se dio aviso al 911 sobre la posibilidad de un incendio en el edificio principal de los Tribunales. Justo el que está al lado del banco, en Estomba 34. Gracias a Dios no pasó del susto. Fue una falsa alarma.

--Bien. ¿Tenés algo más del ámbito tribunalicio?

--Mirá, tengo datos de un revés judicial para Nazareno Goyak. ¿Te acordás quién es?

--Sí, aquel que el año pasado manejaba a toda velocidad un auto que provocó un choque en Mitre y 11 de Abril, tiró abajo un semáforo y dejó grave a una chica. ¿Qué pasó, no me digas que...?

--No, no tuvo ningún otro incidente de tránsito, al menos que me haya enterado. El tema es que está para ir a juicio por distintas causas, entre ellas la principal, la que tuvo por víctima a Dana Guiglioni.

--¿Y qué novedad tenés?

--Que en una de las causas, la jueza de Garantías Susana Calcinelli había rechazado mandarlo a juicio por lesiones leves y directamente lo sobreseía por el delito de amenazas, pero la Cámara Penal revocó esa medida y, finalmente, elevó el expediente por los dos delitos. Se trata de un incidente registrado el 7 de octubre pasado, cuando aparentemente golpeó y amenazó a un amigo suyo, conductor de un Renault Mégane -al que él acompañaba- en la zona cercana al shopping. La víctima, presa del temor, abandonó el auto y corrió hasta la estación de servicio del lugar para pedir ayuda.

--Bueno, parece que va a tener que responder por varios hechos.

--Sí, además de esta causa y la de Dana, también tiene en su “haber” un accidente registrado en Monte Hermoso, a fines de 2014, cuando chocó con un Jeep a un auto en el cual viajaban una mujer y su hija de 10 años y ambas terminaron heridas.

--Pasemos a la región. Se vino otro aumento de tasas en Monte, nomás...

--Así es. Del 15% para los últimos meses del año. Anduve indagando en el balneario y la data que me llegó de varias fuentes fue la misma: no quedaba otra. Le dieron mil vueltas al presupuesto, pero la realidad manda. Y la realidad es que la inflación hizo desastres y, en paralelo, los ingresos sufrieron fuertes podas por parte de la Provincia y la Nación.

--No por nada la suba de tasas se aprobó por unanimidad, ¿no?

--Sí, pero con algunas discusiones de por medio. Y no entre PJ y oposición, como ocurrió en las últimas décadas.

--¿Cómo que no?

--No, porque hizo su debut oficial en el debate legislativo el quiebre que días atrás tuvo lugar en la oposición, que derivó en que quedaran conformados los bloques de Cambiemos y UCR en Cambiemos. “Por primera vez en años los vimos discutir entre ellos”, me chimentó un amigo que suele rondar por los pasillos del CD de Monte.

--Pero al final, todos aprobaron la suba de tasas.

--Claro, porque cuando los números no dan, no dan. Y si encima no dan por la impericia de la Nación para controlar la inflación y por el innegable traslado del ajuste fiscal a los municipios, no quedan muchas opciones.

--Cerrame con alguna buena.

--Acá va una para el medio ambiente: además de las bolsas camiseta de polietileno, desde el 1 de noviembre próximo estará prohibido entregar sorbetes o bombillas plásticas en Monte Hermoso.

--Por mi parte, está perfecto. El censo de basura de 2017 arrojó que el 82% de los residuos no orgánicos hallados en las playas bonaerenses eran plásticos.

--Exacto. Te sumo a la info que la muni ya está trabajando con los dueños de los paradores para concientizarlos y avisarles que, en caso de incumplimiento, además de decomisos podrían implementar multas de 5 mil a 10 mil pesos. En los próximos días continuarán con el resto de los comercios, a los efectos de llegar al verano con los sorbetes erradicados del distrito.

--Bueno, vayamos cerrando porque tengo que ir a prender el fuego.

--Ok, pero ya que sos un millonario que todavía comés asado ahora pagá la cuenta vos.

--Siempre encontrás una excusa. Chau, nos vemos el domingo que viene.