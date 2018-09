Monte: por la crisis, los turistas apuran la reserva de propiedades

Juan Ignacio Schwerdt

jschwerdt@lanueva.com



Las crisis, a veces, tienen derivaciones impensadas, paradojas que ponen en duda lo que se creía. Una de ellas quizá sea la situación que está viviendo por estos días Monte Hermoso donde, pese a la inestabilidad económica, tanto las consultas como las reservas de propiedades para el verano marchan a muy buen ritmo.

El dato fue confirmado a La Nueva. por empresarios del sector inmobiliario, quienes coincidieron en que tanto turistas como propietarios están buscando lo mismo: evitar la volatilidad de la moneda y la especulación del mercado.

“Al día de hoy la suba (de las tarifas de alquiler) está en un nivel que a mucha gente le cierra; por eso se está adelantando y cerrando la reserva. Con varios propietarios pasa lo mismo: el dinero les viene bien hoy, así que no quieren esperar ni especular”, confió Pablo Sánchez, de Atlantic Inmobiliaria.

La percepción de la mayoría de los dueños es que no podrán trasladar a las tarifas el incremento inflacionario de este año, y mucho menos la suba del dólar; básicamente, porque no hay mercado dispuesto a pagar aumentos del 45% para arriba.

En cambio, sí creen factible que los turistas acepten abonar subas que estén en línea con el incremento general de los salarios, que para diciembre podría rondar entre el 20% y el 30%. Por este motivo, muchos ya están con el cartel de “se alquila” colgado de sus propiedades, y no pocos turistas están respondiendo.

Según el empresario inmobiliario Federico Blum, dueños y turistas están entendiendo que especular entraña un riesgo alto y pocos beneficios concretos.

“El propietario podría esperar hasta último momento con la idea de que la demanda sea alta y esto le permita subir un poco las tarifas, pero la realidad es que el mercado no va a soportar más que el 25% o 30% de aumento que nosotros estamos sugiriendo”, opinó.

“Quizá si la demanda sube mucho también se pueda levantar un poco las tarifas, pero ¿cuánto? ¿Un 5% más? ¿Un 10%? ¿Y a qué costo? Yo creo que no vale la pena esperar hasta último momento por tan poca diferencia; la temporada es corta y se corre el riesgo de que te queden algunos días sin alquilar tu propiedad. Si te pasa eso, perdés toda la ganancia que ganás con la suba... o tal vez más”, enfatizó.

“Acá el negocio es fijar subas razonables sobre las tarifas logradas el año pasado, y cerrar cuanto antes para ir completando el calendario de los meses de verano y que no te queden días vacíos. Y para el turista corre lo mismo: si la propiedad te gusta, está disponible y el precio te cierra, hay que reservar ahora. ¿Vale la pena especular con una hipotética caída del precio más adelante? Yo creo que no”, completó.

El empresario dijo que por estos motivos el nivel de consultas, en estos días, es “alto. Pese a lo que se podría pensar, no ha decaído respecto de otros años y se mantiene firme”, dijo.

Sánchez agregó que el consejo es eliminar la incertidumbre. “Hoy las 'reglas' son estas; dentro de uno o dos meses, quién sabe”, señaló.

Picos de incremento

Los agentes consultados hicieron hincapié en que la sugerencia de aumento para este verano es del 25% al 30% sobre “los valores logrados la temporada pasada”.

Guillermo Badenheuer, de Maidana & Badenheuer Empresa Inmobiliaria, consideró que, como mucho, los picos de incremento podrían llegar al 35%.

“Como parámetro se puede tomar dos alquileres que hemos concretado recientemente, por 12 y 20 días. En ambos casos la suba de la tarifa fue del 32%. Es cierto que algunos dueños nos han planteado pedir un 40% más que el verano pasado, pero yo lo veo fuera de mercado”, reconoció.

El empresario dijo que la única especulación que se puede hacer es en relación a la segunda quincena de enero, dado que en esos 15 días el balneario “estalla de gente”.

“Ahora, si viene hoy un turista a consultar por un alquiler desde el 28 de diciembre al 10 o 12 de enero, y acepta una suba del 30% o 32%, yo le diría al dueño que piense seriamente en tomarlo”, reconoció.

Blum añadió que algunos pocos mantienen la postura de dolarizar las tarifas de alquiler, pero consideró que será muy difícil que puedan sostenerla.

“Conozco el caso de propietarios que el año pasado cobraron 200 dólares por día por un departamento de dos dormitorios frente al mar, y que este año piden lo mismo. Hasta ahora no alquilé ninguna propiedad que esté en esta situación, y no creo que pueda hacerlo. El mercado no da. A los sumo, en ese caso, se podría pedir 6.000 o 6.500 pesos, pero no 8.000 o más”, dejó en claro.

“La idea de que mucha gente ya no va a ir al exterior es real, pero no olvidemos que en el país hay otros destinos turísticos. Si pedimos algo muy por encima del bolsillo de la gente, el turista hace 200 kilómetros más y recala en otro lado. Hay que ser inteligente”, advirtió.

Blum dijo además que, si bien la demanda de alquileres puede llegar a ser alta, es probable que también haya una mayor oferta.

“Cada vez más gente alquila su propiedad una, dos o más semanas, por temporada, para cubrir los gastos de mantenimiento, tasas e impuestos. No es que viene cuando puede y el resto del tiempo la tiene cerrada. Conozco gente que le quedan 10 días libres y los alquila; quizá se hacen 30 mil pesos y con eso pagan las tasas de todo el año”, describió.

Sánchez también aclaró que aún no se sabe si será mayor la cantidad de familias que dejarán de tomarse vacaciones o la de turistas que dejarán de irse al exterior para volcarse a destinos nacionales. “Por eso hay que ser cautelosos con las tarifas”, remarcó.

Badenheuer opinó que es vital mantener un nivel de reservas acorde al de consultas.

“Si hay muchas consultas y pocas reservas, se está errando la estrategia, y eso es malo. Siempre lo digo: no tiene sentido apuntar a una suba del 45%, no tener ofertas y terminar alquilando a las apuradas con un incremento del 25%. Se genera una publicidad negativa, porque el cliente se espanta de ese 45% y lo difunde, y las operaciones reales terminan muy por debajo. Esa especulación no sirve para nada”, finalizó.

Media: U$S 20 diarios

Los precios de alquiler en general, para este verano, fluctuarán entre los 600 y 1.500 pesos diarios por persona, con picos de hasta 2.000 en las propiedades más lujosas y con mejores servicios.

Una casa tipo de dos dormitorios, a 5 o 6 cuadras de la playa, o un departamento de dos ambientes de hasta 50 metros cuadrados se pueden reservar hoy, para el verano, por una tarifa que parte de los 2.200 y 2.500 pesos diarios.

Un semipiso nuevo frente al mar, con cochera, no se alquila por menos de 4.500 a 4.800 pesos por día. Por algunos —los mejores— piden hasta $ 8.000. Una casa de tres dormitorios, de buena calidad, se renta por 4.000 a 6.000 pesos, con picos de hasta $ 10 mil (para 8 a 10 personas).

En los complejos de cabañas, los precios van desde los 3.800 a 5.200 pesos diarios. Brindan el servicio de limpieza y blanco diario, más acceso a carpas y pileta frente al mar. Son para 4 a 6 personas. "Por 100 a 120 dólares diarios se consigue un alquiler excelente para 5 a 6 personas", señaló Blum.

Compra, venta y cautela

Badenheuer reconoció que el mercado de compra y venta de propiedades está evidenciando una gran cautela en los meses previos al verano, fundamentalmente debido a la incertidumbre por la cotización del dólar.

"El cliente que tiene dólares los quiere hacer valer. Entonces, va tirando ofertas y espera. Del otro lado, el propietario que hizo una inversión para vender sigue analizando en qué lugar está parado y, por ahora, prefiere esperar", describió.