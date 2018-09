Claudia y su familia, de tragedia en tragedia, necesitan nuestra ayuda

Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com

La familia de Claudia Sueldo no alcanza a reponerse de una tragedia que enseguida le sobreviene otra.

El 23 de agosto pasado, sus hijos mellizos de 17 años murieron mientras dormían, en un incendio que se desató a causa de un desperfecto en un precario tendido eléctrico de los calentadores en la casa que alquilaban en Paso de los Andes al 3300, en el barrio Espora.

Lucas Daniel Cabrera Sueldo y su hermana Florencia Nahir fueron encontrados sin vida en una habitación, cerca de una ventana, por los bomberos que acudieron a un llamado al 911.

"Nosotros alquilábamos esa casa en el barrio Espora, donde murieron dos de mis cuatro hijos. Pero no podemos volver ahí... y para devolverla, el dueño nos exige que esté en perfectas condiciones", contó Claudia Sueldo, quien se encuentra atravesando un difícil cáncer de mama.

Pero el drama de los Cabrera Sueldo no termina acá.

"El año pasado murió el abuelo de los chicos también de cáncer y luego, el padre de mi hijo mayor, falleció de lo mismo: cáncer de estómago. Fue un golpe muy grande para mis otros hijos, Facundo Nahuel de 19 y Celeste, de 15, escuchar que ahora soy yo la que tiene cáncer".

A semanas del siniestro, la pareja de Claudia tuvo una accidente en su moto cuando volvía de trabajar. Una persona que circulaba sin seguro -Cristian Vinet, de la UOCRA, y que no se hizo cargo de nada- lo atropelló y lo dejó muy malherido.

"Y de la Comisaría 4º entró y salió sin siquiera pagar una multa. Y se fue en su auto, que sigue manejando en las mismas condiciones de inseguridad y peligro".



"Él está en este momento en silla de ruedas o trasladándose, cuando lo tengo que llevar al hospital, en muletas, ya que le tuvieron que colocar clavos para reconstruirle la tibia. Conclusión, los dos sin poder trabajar para poder sacar adelante esta familia", escribe Claudia con pesar, ya que por su tratamiento tiene la boca llena de ampollas y se le dificulta hablar.

"Mi hermana y mi hermano me prestaron un lugar para estar ahora, hasta que podamos arreglar el departamento que era de mi papá. Es chico, necesita chapas y picar las paredes con humedad, pero al no tener trabajo no podemos costear un alquiler", sentenció.

Además, según le dijeron los médicos, su pareja requerirá largos meses de recuperación y kinesiología para recuperar la completa movilidad de esa pierna.



Qué podemos aportar los bahienses para colaborar

Diversos elementos se pueden donar para ayudar a la recuperación de esta familia que vivió la peor tragedia de sus vidas.

Quienes tengan los elementos que más adelante se detallan los podrán acercar a Matheu 557 (Villa Mitre) o llamar al teléfono de Claudia 291-422-2306. También hay una cuenta bancaria en el banco Credicoop, disponible para realizar depósitos para quien pueda ayudar de otra manera, a nombre de la madre de Claudia: Cristina Eva Miller, DNI 5.407.513, Caja de Ahorro 129 (número de la sucursal)-76063 (número de la cuenta).

CBU: 191.01.29.55.51.12.90.07.60.635. (Escrita con puntos para que resulte más sencillo pasarla a un papel).

Elementos necesarios: machimbre para 2 habitaciones (se carbonizaron), 20 litros de látex y 10 de sintético, thinner o aguarras para diluir el sintético, lijas para las paredes que están todas negras del hollín, rodillos, pinceles, clavos y planchas de tergopol.

Artículos de limpieza como detergente, trapos de piso, trapos para limpiar, rejillas, "todo sirve para limpiar los muebles y mesadas que están todas ahumadas". La instalación de luz y todo el cableado, también quedó en ruinas. Se agradecerá la donación de tomas y enchufes, o quien tenga cables para realizar un nuevo tendido eléctrico.

También necesitan ayuda con todo lo relacionado al sepelio de los mellizos, costos de cementerio, la sepultura, armado de la vereda, etc.