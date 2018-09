La bronca de Maju Lozano tras sufrir un robo: publicó un tuit que luego borró

La conductora Maju Lozano mostró su indignación en las redes sociales tras sufrir un robo en el barrio de Palermo.

"Salguero, casi Libertador, me acaban de robar la cartera. Lo único que me interesa es si por favor alguien llega a encontrar documentos míos, de mi hijo, etc.", comenzó relatando la conductora de Todas las tardes en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Lpm barrio de Palermo, tengo los ovarios inflados de tantos afanos". Minutos más tarde borró el tweet y llevó tranquilidad a sus seguidores al decirles que ella estaba bien.

"Perdón, escribí en caliente. Estoy perfecta, es la bronca. Nada importante, gracias a todos por preguntar", posteó y de inmediato los usuarios le respondieron en apoyo.

Perdón escribí en caliente!! Estoy perfecta! Es la bronca!!

Nada importante

Gracias a todos x preguntar!! — Maju (@soymajulozano) 30 de septiembre de 2018

No es la primera vez que la conductora es víctima de la inseguridad: hace 4 meses había sufrido un robo en el mismo barrio.

"Tuve un fin de semana movido, nada grave. Uno siempre termina agradeciendo, no sabe bien qué. Sufrí un choreo, un hurto. Igual la saqué barata", había contado en aquella oportunidad.

El robo fue durante una cena con amigas: "Nosotras estábamos comiendo afuera. Me suena el celular, como era una llamada de Paraná (donde vive su familia), lo saqué del bolso que tenía entre las piernas porque ya nos habían querido afanar. Un pibe se acerca a la mesa y con total impunidad y tranquilidad, me mira y me saca el celular. Se sube a una moto que estaba estacionada también al lado nuestro y arranca. Todo fue muy rápido". (Infobae y La Nueva.)