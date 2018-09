Las ventas en la Exposición Rural de Coronel Dorrego superaron los 7,7 millones de pesos

Hernán Guercio (enviado especial) / hguercio@lanueva.com.ar

Casi 7,74 millones de pesos en el remate, la reafirmación de la plaza como un lugar ideal para la venta de Angus puros controlados, una gran puja y un precio récord por el Gran Campeón Borrego y discursos por demás conciliadores para con el campo y el gobierno, fue el balance que dejó la jornada de cierre de la 54ª Exposición Rural de Coronel Dorrego.

La crecida del dólar y las condiciones de pago con 150 días libres -además de algunas promociones con tarjetas- suponían una gran posibilidad para los productores de mejorar su genética y un posible dolor de cabeza para los cabañeros. Pero no fue así: el GC Angus de pedigree, que había sido presentado por la cabaña local 23 de Noviembre, de Néstor Aldazábal, pasó sin pena ni gloria por la pista de ventas, sin conseguir apenas una oferta.

La primera operación llegó enseguida y, si bien el precio fue el más alto de toda la exposición, no estuvo a la altura del animal por el que se pagaba. Fue por el segundo mejor toro de la muestra y mejor toro de lotes, presentado por Inambú; por él, Cristian Toftum ofertó 95 mil pesos.

El toro de Inambú, el que mejor precio obtuvo.

Al hacer el balance, los machos Angus de pedigree totalizaron ventas por 900 mil pesos, lo que representa alrededor de 75 mil pesos por animal; el número al ser comparado con los 3,79 millones obtenidos por los PC y la media de $ 56,6 mil por ejemplar, muestra a las claras que -más allá de los grandes exponentes de raza y las buenas condiciones- los chacareros buscan machos para servicio.

“Estuvo complicado el pedigree -reconoció el consignatario de hacienda Daniel Civardi una vez finalizado el remate-. Pasa que el toro de pedigree que se trae a estas exposiciones no se usa como genética sino para largárselo a las vacas; y para esto se utiliza el controlado”.

De cualquier modo, reconoció que el balance de las ventas es más que satisfactorio.

“Por la actualidad política y económica, hoy (por ayer) daba más para suspender la exposición que para llevarla a cabo. Sin embargo, es visible que la hacienda no copió la suba del dólar. Van a cambiar estos valores, así que quien hoy compró animales en Dorrego seguramente saldrá favorecido cuando tenga que pagar”, aseguró.

La nota del remate la dio la puja que se dio entre los cabañeros Raúl Alchepo y Julio Vitali por el GC Borrego, que había presentado El Sausalito, de Jorge Srodek. El martillero Juanjo Escardi debió esperar mucho para que alguien se animara a sentar la base de 20 mil pesos por el animal, pero después fue el promotor de ofertas y contraofertas que treparon hasta los 71.500 pesos, que solo se detenían para recibir los aplausos del público. Finalmente, Alchepo se quedó con el preciado animal.

Previamente, en horas de la mañana se había llevado la inauguración oficial de la muestra, con el desfile de campeones, homenajes, reconocimientos, las palabras de los directivos presentes y la presentación de la peña Nativista.

Los discursos, que estuvieron a cargo de la presidenta de la rural dorreguense, Lucía Merino; el secretario de CARBAP, Roberto Cittadini; el intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes, y el jefe del gabinete del ministerio bonaerense de Agroindustria, Jorge Srodek, fueron de tono marcadamente conciliador, y todos evitaron expresarse respecto del posible retorno al esquema de las retenciones a la exportación de granos en su alocución.

Luego del acto, Cittadini señaló que esto último “son rumores” y que -hasta ayer, al menos- no había ninguna decisión tomada.

“Preferimos ser realistas. Si esto (por la vuelta a las retenciones) se da, veremos cuál es nuestra postura y cuáles son las medidas a seguir, pero no sabemos cómo van a reaccionar nuestros productores”, reconoció.

“No se va a repetir el conflicto de 2008 ni vamos a llegar a una situación así. Hemos buscado un camino de diálogo y pensamos agotarlo hasta llegar a otra instancia. Hoy no sabemos qué va a pasar, pero el productor no es ajeno a lo que le pasa a sus vecinos; no vive dentro de una isla”, concluyó.

El remate de ayer, en números

Totales. El total de las ventas de ayer en Coronel Dorrego fue de 7.736.000 pesos. En Angus de pedigree, los machos Angus alcanzaron 900 mil pesos y las hembras 564 mil.

PC. En Angus PC, los machos sumaron 3.791.000 pesos (con un promedio de 56.582,09) y las hembras 1.308.000 ( 33.538,46).

Hereford. En Hereford, los machos totalizaron 596 mil pesos, con 54.100 pesos de promedio; en hembras el total fue de $ 185 mil, a un promedio de 26.400 por animal.

Ovinos. En Corriedale de pedigree, los machos totalizaron 149.500 pesos y las hembras 8 mil; en puros por cruza, los machos sumaron 125.500 y las hembras 70 mil. En borregos Texel, las ventas sumaron 39 mil pesos.