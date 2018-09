Advierten sobre dificultades para el trabajo con las víctimas

La ausencia de recursos y material humano hacen que el personal del Centro de Asistencia a la Víctima de la fiscalía local deba redoblar esfuerzos para cumplir con su tarea.

La doctora Analía Vicente, titular del CAV bahiense, ratificó esta situación y sostuvo que para “otros organismos que teóricamente se dedican a lo mismo se conforman equipos, a pesar de que no hay caudal de gente que vaya a consultarlos”.

“Me refiero a que se dispersan recursos para esos diferentes organismos, pero las víctimas del derecho penal están en el Ministerio Público. Nosotros carecemos de un equipo de trabajo interdisciplinario”, añadió.

La letrada participó recientemente en La Plata de la jornada internacional “Fortaleciendo estrategias para la asistencia a la víctima” e hizo un balance negativo de la actividad.

“Uno se da cuenta de que la gente (de la Procuración) no toma contacto con la realidad en la calle; ninguno viene a constatar las falencias que hay acá. Desde allá se manejan de otra manera, con estadísticas. Los que estamos en la trinchera vemos todo lo que no tenemos y todo lo que no se hace”.

Durante la reunión se desarrolló el taller “Asistencia a la víctima y el trabajo en red”, con mesas de tareas por cada departamento judicial e integradas por diferentes efectores locales.

“Explicamos con qué recursos contamos en el CAV bahiense. Nos dimos cuenta de que en la misma ciudad hay por ejemplo Centros de Asistencia a la Víctima (CAV), Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) y Centros de Asistencia a la Víctima y Acceso a la Justicia (CAVAJ), que cuentan con equipos de psicólogos y médicos”, indicó.

“Pero nosotros, que estamos en el Ministerio Público, no tenemos psicólogo y trabajamos con un solo asistente social. Es decir que cada uno pone su equipo y en vez de trabajar todos por uno mismo, cada organismo que tiene que ver con un punto de la política provincial o nacional trabaja de forma aislada”, agregó.

“En realidad muchos de esos organismos no reciben casos. Tienen todo el equipo armado, pero no logran que las víctimas soliciten su asistencia. Entonces me dio un poco de bronca que en esta jornada se hable así, cuando nosotros no tenemos recursos humanos suficientes para trabajar. Todo eso está muy lejos de la realidad”, continuó diciendo Vicente.

Según analizó la vocera, los miembros de la dependencia local se ven obligados a efectuar un “trabajo en red” para poder dar respuesta a las demandas diarias.

“Eso es lo que nos salva, porque lo que no tenemos lo debemos buscar en otro organismo. No hay ninguna promesa de que se vayan a crear más equipos o de que los que deberían estar, se encuentren completos”, finalizó.