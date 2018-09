“Con la decisión de Manu, me puse en la piel de alguien que se retiraba”, dijo Pancho Jasen

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

(Nota publicada en edición impresa)

Casi como un efecto dominó, cuando aún retumbaba la noticia del retiro de Manu, el sábado se sumó a la lista otro pibe de 41: “Pancho Jasen se despide”.

—El lunes, cuando rebotó la noticia de Manu, ¿vos ya habías tomado la decisión?

—Sí. Ya lo tenía masticado.

—¿Te sorprendió y te hizo prolongar un poquito más el retiro?

—Me sensibilizó mucho, porque me tocaba muy de cerca; era algo que yo también venía pensando. Con la decisión de Manu, me puse en la piel de alguien que se retiraba, sabiendo que yo tenía tomada una opción similar; me pegó muy fuerte.

—¿Cómo estás el día después?

—Hoy (por ayer) más tranquilo. Empezaron a llegar mensajes de todos lados, de gente que no veo hace mucho tiempo. Fue tremendo; muy emocionante.

—¿Cuánto tiempo te llevó el proceso?

—Y... Un mes, más o menos. Cuando terminé de jugar no estaba pensando en retirarme, pero con el paso del tiempo empecé a ver cómo estaba físicamente y si podía desafiarme otra vez para volver. Fui pensándolo, no fue fácil, pero estoy seguro de que la decisión fue la correcta.

—¿Qué fue lo que más te costó hasta llegar a la decisión final?

—Lo que por momentos me hacía dudar era que no había vuelta atrás. No era un “vemos, a ver qué pasa”. La decisión es definitiva.

—La transición que hiciste en tu último tiempo, repartiendo el tiempo entre jugador de Bahía Basket y las tareas de un padre de familia, ¿te ayudará a que no sea tan brusco el cambio?

—¡Sí! Los últimos años, había veces que me costaba jugar a las 10 de la noche, je, porque me levantaba a las 8 para llevar a los chicos a la escuela. Tenía el mismo cuidado que mis compañeros, pero no la misma disciplina en cuanto a horarios. Es algo que disfruto estar con mi mujer y mis hijos, pero había que aguantar y después jugar, je.

—¿Existe la posibilidad de jugar por Alem?

—Pretendo hacer todo más descontracturado. Cuando tomé la decisión fue porque, cada vez que asumí un compromiso, siempre intenté estar metido cien por ciento. Siempre dije que cuando no pudiera hacerlo, dejaría. Ahora bien, ¿seguiré siendo un jugador de básquet, aunque sea de otra manera?, sí. ¿Puedo jugar en Alem o con mis amigos?, sí. Lo que no seguiré haciendo es el ritmo de vida que llevé mucho tiempo.

—¿Tu futuro como entrenador puede ser una alternativa?

—No tengo metas. No me lo propongo al día de hoy. Sé que voy a estar cerca de lo que hice toda la vida y de lo que me gusta, más allá de la función que pueda cumplir.

Impensado

—¿Cómo pudiste posicionarte tan alto en Estudiantes de Madrid durante 10 años, donde ya están pidiendo retirar tu camiseta?

—Me parece que dar el cien por ciento fue clave. Porque Estudiantes se identifica con la entrega, porque es el clásico del equipo más poderoso económicamente como el Madrid. Estudiantes es el luchador, el guerrero, siempre intentaba competir aún sin igualar el presupuesto de los vecinos. Mi juego estaba muy identificado con el juego de Estudiantes. Pasé los mejores años como profesional vistiendo esa camiseta.

—Y qué paradoja que después te costara regresar a tu propio país, ¿no?

—Sí, pero eso lo relaciono con motivos familiares. Yo llevaba un año y medio sin jugar y era virtualmente un ex jugador. Ya los cinco años que pasé en Bahía fueron un regalo de la vida; siendo mayor, disfruté un montón. Fue una caricia al alma. Viví algo que no imaginaba: jugar competiciones internacionales, finales, compartir con un grupo de chicos que recién empezaba... Es decir, fueron años que me vinieron de bonus; disfruté muchísimo jugando donde nací.

“El camino que elegí fue por Juan Espil”

La Rioja fue su primer lugar en el mundo profesional.

“En Andino viví el miedo a una etapa nueva, alejándome de todos los que quería.

—¿Aunque convencido de lo que querías?

—Sí, pero con incertidumbre. Y con un Huevo Sánchez que me adoptó como un hijo, con Manu estuvimos ahí muy contenidos. Eso es lo que más destaco de mi primera experiencia.

—Y la vuelta para ser local en tu propia ciudad con Estudiantes.

—Fue inolvidable jugar en mi ciudad y con la cancha llena. Poco antes lo vivía desde afuera y me tocó estar adentro. Empezaba la etapa profesional, pero en esos momentos seguíamos siendo nenes, no lo asumíamos así.

—Eras poco más que el pibe que antes iba a la tribuna.

—Más o menos así. Y poder jugar en el Casanova, el lugar donde queríamos jugar siempre cuando éramos chicos, fue muy fuerte para mí. Una etapa muy importante.

—Después sí, el salto a España. ¿Otro mundo?

—Sí. Gijón fue un desafío muy grande, porque tenía opciones de quedarme acá cobrando más dinero y, sin embargo, me fui.

—¿Por qué tomaste esa opción?

—Porque me puse desafíos en el juego, intentando ser mejor. Alejarme de todo lo sentimental, pero quería ver hasta dónde podía llegar.

—Y la decisión fue en tiempos que no había tanto tránsito entre Argentina y Europa.

—El camino que elegí fue por Juan Espil. Para nosotros fue el espejo. Manu se fue un año antes (a Italia). Y al siguiente me animé yo.

El contacto con el 20

—¿Hablaste con Manu después del retiro de ambos?

—Nos escribimos. Un poco recordando otras épocas y sabiendo que empieza una nueva vida. Hablaremos el mismo idioma, aunque un poco menos de básquet, je.

Sueño cumplido

—¿Con la selección argentina te quedó algo pendiente?

—No. Mi sueño era participar en unos Juegos Olímpicos y cuando supe que podía participar y entrar en el estadio de Londres fue el día más feliz de mi vida.

Un tapado

—¿Coincidir con la generación dorada te opacó?

—Viendo la cantidad de compañeros de la Selección, considero que me tocó bailar con la más fea, je. Las posiciones perimetrales eran las más pobladas. Puede ser que en algunos casos me hubiera gustado participar, como cuando ganaron la medalla de Atenas, o el subcampeonato de Indianápolis, pero me siento tranquilo por haber luchado siempre y exigirme. De alguna manera me siento identificado.

Su futuro

—¿Estás radicado definitivamente en nuestro país?

—Nunca cierro puertas, porque pasé mucho tiempo de mi vida en España y se me puede abrir alguna. Eso lo asume tanto mi familia como yo. Aunque hoy estoy muy abocado al club, en terminar el microestadio, en desarrollar a los chicos y pasar tiempo con amigos ahí. Hoy me siento a gusto en la ciudad.