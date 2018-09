Carrió: "Me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco"

La líder de la Coalición Cívica y aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, aseguró esta tarde que el Gobierno no se irá en "helicóptero" y advirtió que a ella la tendrán que "sacar muerta de la Casa Rodada", al igual que al presidente Mauricio Macri.

Al participar de una actividad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, enfatizó: "Le digo a los militantes golpistas que no hay helicóptero, acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile, me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco".

A la vez, pidió a las Pymes "confiar" en el mandatario nacional y dijo que "Macri no es un presidente débil, confíe en él, es un presidente que es ingeniero" y "está acostumbrado a guardar sus sentimientos".

"Yo no miento. ¿Se imaginan lo que es estar con el hijo de Franco Macri? Es el mayor sacrificio que hice en mi vida. Se lo dije a él porque con Mauricio es sincericidio puro", subrayó Carrió. (NA y La Nueva.)