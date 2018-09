Qué dijo el árbitro de San Lorenzo-River sobre la mano de Enzo Pérez

El árbitro Jorge Baliño admitió hoy un "error de interpretación" en la jugada donde obvió un claro penal de Enzo Pérez por una mano dentro del área y explicó que en su consideración "la tenía pegada al cuerpo".

En la igualdad entre San Lorenzo y River en el Bajo Flores, a los 32 minutos del primer tiempo y con el partido 0-0, Franco Moyano le pegó de media distancia y Pérez, dentro del área, extendió su codo izquierdo para bloquear la pelota.

"Yo sinceramente veo que la pelota impacta en el brazo pero juzgué que estaba pegada al cuerpo, no vi el movimiento adicional de Enzo Pérez, me agarró girando con el remate y vi la última etapa del golpe, no la intención de poner el codo", explicó.

Y, enseguida, reconoció: "Obviamente volví a ver la jugada y uno se da cuenta de que hubo un error en la interpretación de lo que vi en ese momento y de lo que realmente sucedió. Fue un error nuestro".

Sobre la presencia de asistentes adicionales en las áreas, Baliño explicó: "Sin duda que en ese momento hablamos todos, porque somos un equipo, y obviamente como jefe consulto, pero sinceramente la vimos todos igual, ninguno tuvo una interpretación distinta".

En declaraciones a TyC Sports, el árbitro reveló que durante el entretiempo, el entrenador de San Lorenzo Claudio Biaggio se acercó y le contó de la jugada del penal.

"Nosotros no pudimos verla en el entretiempo, pero (Biaggio) me dijo que me quedara tranquilo porque él la vio igual que nosotros en el momento, porque ni siquiera protestó", sostuvo.

También explicó que charló con Enzo Pérez durante el segundo tiempo para preguntarle si había tenido intención de colocar la mano para bloquear el remate de Moyano.

"Él no va a delatarse en su acción, pero sí me acerqué a preguntarle a Enzo Pérez, él me dijo que lo tenía contra el cuerpo. Ahora tengo una charla pendiente con él", dijo socarronamente.

Por último, Baliño afirmó que post partido le admitió su error al presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, y que ambos coincidieron que "con el VAR se hubiera solucionado todo" enseguida. (NA y La Nueva.)