“En los barrios preocupa el precio de los alimentos y el freno de la changa”

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

“Cuando voy a los barrios la principal preocupación de la gente son los precios de los alimentos y, teniendo en cuenta que vivimos en una economía con altos niveles de informalidad, el freno de la changa. Además, entre las personas con empleo formal, quieren saber cómo está la situación en relación a la posibilidad de despidos. Eso, por un lado. Por el otro, la gente demanda servicios, hay carencias de infraestructura que vienen de muchos años, por ejemplo en materia de agua corriente, cloacas o pavimento”.

El ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Santiago López Medrano, admitió que la situación no es fácil. Acerca de los últimos índices de pobreza, sostuvo:

“En principio, podemos decir que la Provincia mantiene la misma relación respecto del promedio del país que en mediciones anteriores. No obstante, cuando se habla de pobreza, debemos recordar que la medición del INDEC se hace por nivel de ingresos. Es decir, se construye una canasta básica, se le determina un valor y allí se define quién la cubre o no.

“Pero la pobreza es un fenómeno multidimensional. De hecho, así se estudia en otras partes del mundo. Más allá de la variable económica, si dos familias viven con el mismo ingreso, pero una tiene cloacas, pavimento, un centro de salud cerca, acceso sencillo a la red de transporte público y la otra no, sus situaciones son muy diferentes”.

En diálogo con “La Nueva.” desde Mar del Plata, adonde se dirigió para presenciar la etapa final de los Juegos Bonaerenses, López Medrano remarcó que este presente difiere de crisis anteriores.

“Diría que, a diferencia de otras épocas, hoy existe una red muy sólida de protección social. Por ejemplo, un millón y medio de chicos bonaerenses reciben la Asignación Universal por Hijo, 250 mil personas cuentan con programas del gobierno nacional como Haciendo Futuro o 300 mil familias tienen el programa Más Vida”.

El ministro aseguró que fue clave “fortalecer esa red con la sociedad civil, como las iglesias o los pastores evangélicos”.

--¿Cuando van a los barrios y la gente les hace los planteos que antes mencionaba, cuáles son sus respuestas?

--La respuesta es que hoy la ventanilla del Estado está mucho más cerca. Venimos trabajando intensamente con la idea de llevar el Estado al barrio, para estar más próximos y cortar la intermediación. Uno de los objetivos más importantes de nuestra gestión es instalar una serie de políticas públicas de largo plazo, como el Estado saliendo a la calle, reunir a distintos organismos en un mismo espacio en las zonas más necesitadas, trabajar para que todos los menores de 18 años tengan DNI y accedan a las políticas públicas, seguir con las Casas de Encuentro como hay en Bahía o reforzar de manera permanente el servicio alimentario escolar. Sobre todo, trabajar con la primera infancia, algo que debe exceder la coyuntura. Se puede trabajar con la emergencia sin perder de vista el mediano y largo plazo.

--El presidente reconoció que en la próxima medición de pobreza, la cual evaluará el actual semestre, el problema se agravará. ¿La Provincia está en condiciones de disponer de mayores fondos para el sector social?

--Como dijo la gobernadora, vamos a actualizar los montos toda vez que sea necesario. Hace un par de semanas anunciamos un aumento del 15% en los programas alimentarios, que se habían incrementado en igual porcentaje en mayo. Y estamos trabajando para contar con mayor cantidad de fondos.

--¿La gobernadora le aseguró que en el presupuesto 2019 no se resentirán los recursos para su cartera?

--Desde 2016 para acá, el área social tuvo mejoras presupuestarias por encima de la inflación. Además no se trata solo de nuestro ministerio, sino que también se vuelcan fondos desde Salud, Educación, Hábitat... Todo eso influye. Y hay que tener en cuenta esto: cada ministerio, a cada momento, va tornando su mirada cada vez más hacia lo social.

Bahía y la comparación con el Conurbano

Hace 15 días María Eugenia Vidal le dijo a este diario que, en los últimos tiempos, algunos barrios de ciudades como Bahía Blanca o Mar del Plata se parecían más a sectores del Conurbano que a las clásicas imágenes de las ciudades del interior.

López Medrano opinó: “Si uno ve a Mar del Plata, hay un corredor en la zona de Batán donde se observa ese fenómeno de familias que van migrando en busca de trabajo y luego se instalan en zonas sin infraestructura, en condiciones muy precarias. En menor escala, en Bahía algo de eso se advierte”.

Al mencionar a nuestra ciudad, se detuvo en su experiencia en Villa Caracol.

“Trabajamos mucho allí con el Municipio. Vimos situaciones de pobreza muy fuerte y un evidente abandono del Estado que venía de muchos años. En ese barrio se avanzó con la erradicación de los ranchos de pisos de tierra para que las familias tengan casas de material. Ese programa de mejoras habitacionales funciona muy bien. Son las pequeñas alegrías que cada tanto uno tiene en esta función”.

"Hay que salir mucho a la calle y poner la cara"

López Medrano no ve un escenario de conflictividad social en las calles de aquí a fin de año. “Llevamos tres diciembres y la verdad es que para resolver los problemas de diciembre uno debe trabajar todo el año, no se pueden conversar las cosas dos semanas antes de las fiestas”.

“Veo que los intendentes, de todos los colores políticos, no tienen una mirada favorable a que haya ningún desborde, porque eso no le sirve a nadie y, sobre todo, perjudica a los más débiles. Puede haber alguna expresión minoritaria que cree que cuanto peor, mejor. Pero no más que eso. En cuanto a nosotros, en tiempos así, hay que salir mucho a la calle y poner la cara”.

Respecto de su visita a Mar del Plata por los Juegos Bonaerenses, el ministro subrayó que Bahía Blanca es el tercer municipio de la provincia con más participantes en la etapa final, que se desarrollará entre hoy y el miércoles. Entre los 25 mil finalistas habrá 593 personas de nuestra ciudad, de los cuales 542 intervendrán en deportes juveniles, 27 en mayores y 24 en cultura.