Rugby: El poderío de los All Blacks pudo con el esfuerzo de Los Pumas

A pesar del esfuerzo, Los Pumas no pudieron con los All Blacks, que con la victoria por 35 a 17 en el José Amalfitani, y a falta de una fecha para el final de la edición 2018 del Rugby Championship, firmaron el tricampeonato en la especialidad.

La euforia por el buen comienzo de partido del equipo argentino, que gracias a un penal de Nicolás Sánchez a los 5 minutos se puso en ventaja, duró poco. Dos minutos más tarde, los neocelandeses respondieron en el marcador con un try convertido.

Desde entonces, fue todo para los hombres de negros, que ampliaron la ventaja con otros dos tries convertidos más, a los 17 y a los 29 minutos, respectivamente. Si bien Los Pumas estuvieron cerca de descontar al cierre del PT, no pudieron apoyar, por lo que el primer tiempo terminó 21-3 a favor de los All Blacks.

En diez minutos del complemento, el equipo de Mario Ledesma descontó gracias a los tries de Tomás Cubelli (18m) y Emiliano Boffelli (27m), ambos convertidos por Nicolás Sánchez, para poner el marcador 28-17 a favor de Nueva Zelanda. Pero pocos minutos después, los oceánicos volvieron a pisar el ingoal y sacaron la ventaja que terminaría siendo definitiva.

Con ester resultado, Nueva Zelanda aseguró el campeonato del Rugby Championship por sexta vez, de las siete ediciones que se lleva disputado (dejó de ser el Tres Naciones por la llegada de Los Pumas).