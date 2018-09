Vóleibol: mirá el golpe que puede dejar sin Mundial a Clarisa Sagardía

Un debut para el olvido tuvo el seleccionado argentino femenino de vóleibol, Las Panteras, en el Mundial de Japón 2018.

Es que, además de perder en sets corridos ante el equipo anfitrión, en el combinado nacional hubo 2 jugadoras fracturadas.

En el inicio del tercer parcial, Clarisa Sagardía (oriunda de Villa Iris) y Tatiana Rizzo se tiraron de cabeza en busca de la pelota y terminaron chocando fuertemente.

Como consecuencia del golpe, la ex Olimpo se quebró el tabique y puede quedarse sin Mundial, si los estudios médicos no arrojan resultados favorables. Por su parte, la líbero se fracturó un pómulo y no podrá seguir jugando el torneo.

En el plano deportivo, Argentina cayó 3-0, con parciales de 25-15, 25-13 y 25-12, en su primera presentación en el Grupo A, que se disputará íntegramente en la ciudad de Yokohama.

La goleadora albiceleste fue la santafesina Elina Rodríguez, con 7 puntos. En tanto, Sagardía llegó a sumar una unidad antes de sufrir la lesión.

Las Panteras volverán a jugar en la madrugada de este domingo. Desde las 4:10, se medirán frente a México, que también perdió en el debut (3-1 ante Camerún).