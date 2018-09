Caso Wanda Taddei: “Mi hija sabía que estaba en un lugar violento”

Beatriz Regal carga como puede con el dolor que arrastra desde febrero de 2010, cuando su hija Wanda Taddei falleció como consecuencia de las graves heridas que sufrió luego que su esposo Eduardo Vázquez la rociara con alcohol y la prendiera fuego con un encendedor.

“Siempre pienso que está viva, que está conmigo y transmitiéndome su fortaleza y energía, porque con la edad que tengo no podría estar haciendo esto. La recordamos todos los días”, asegura.

El exbaterista de la banda Callejeros fue condenado en primera instancia a 18 años de prisión, aunque el fallo fue apelado y posteriormente la Cámara Federal de Casación lo sentenció a perpetua.

Regal estuvo en las últimas horas en nuestra ciudad, participando de la presentación del documental “Cada 30 horas”, que formó parte de la Cátedra Abierta de Violencia de Género, organizada en conjunto por la Red Local de Violencia de Género de Bahía Blanca y la Secretaría General de Cultura y Extensión de la UNS.

Su presencia coincidió con la aparición en un canal de televisión porteño del asesino de su hija, situación que no logra entender.

“El jueves, en el Canal 26 de Buenos Aires, salió pidiendo que lo perdonemos por algo que dice que no hizo, cuando pasó por tres instancias judiciales que aseguran que él mató a mi hija”, considera.

“Además, se dio justo cuando con mi marido estamos en diferentes lugares. No entiendo que le den media hora de cámara y que diga que la familia Taddei le inventó una causa, cuando tuvo todos los derechos constitucionales. Avanzamos en muchas cosas y retrocedemos en otros”, agregó.

Beatriz cuenta que “los medios no me conocían y siempre pensé que iba a estar alejada de esa rama de la sociedad, porque estaba buscando las pruebas que decía el fiscal que no tenía, pero a los cinco meses mataron a Fátima Catán con el 95% del cuerpo quemado y dije que era la hora de salir”.

La tarea no es fácil, pero reconoce que los afectos son el motor para seguir adelante.

“Nunca hubo violencia en mi familia y la única que la sufrió fue Wanda. Mi hija sabía que estaba en un lugar violento, porque a los 29 años dejó dicho en varios lados que iba a morir joven. Lamentablemente cualquiera puede ser atravesado por la violencia, y por eso son las advertencias”.

“El dolor que pasa una persona que pierde un hijo no tiene forma de explicarse y cada año se hace más difícil, pero el sufrimiento se calma cuando uno recibe tanto cariño y amor de la sociedad. No hace falta estar en una organización para participar, sino que cuando uno escucha un grito o un llanto, hay que llamar al 911, comprometerse y hacer algo”.

Regal forma parte de una mesa preventiva en Lomas de Zamora junto a jueces, abogados y dos personas capacitadas en género.

“Ellos -por los magistrados- al escucharnos han cambiado la perspectiva, porque no ven papeles sino personas. Han tomado otra posición, porque ahora un abogado se recibe y ya está capacitado en género. No tenemos que ser ansiosos de cambiar todo en poco tiempo, pero si lo vamos logrando día a día”, finaliza.

Consejos y claves para luchar contra el grooming

Según Regal, “desde el Jardín de Infantes hasta la Universidad se tiene que tratar la cuestión de género’”.

Al respecto, opinó que “los maestros y profesores tienen que estar preparados para hablar de la temática con niños y jóvenes, evitar el abuso infantil y el aumento del índice de suicidios a través del bullyng cibernético e incorporar la diversidad sexual”.

En una charla con alumnos de la EMUNS, la mujer habló sobre grooming y las características de este delito.

Enfatizó que los menores de edad tienen que saber detectarlo y pedir ayuda a sus padres.

“Cuando esa persona con la que charlan les dice que borren la conversación para que los padres no se metan, se está ante un caso de grooming y hay que llamar rápidamente a ellos, porque con el IP de la computadora se lo puede localizar”, explicó.

“Después del pedido de borrar el chat, sigue el de encontrarse en algún lugar y ahí es donde se produce una violación múltiple, trata de personas o una chica muerta por femicidio”, añadió.

Sobre la violencia de género, Regal dijo que “la mujer se anima a denunciar más por la gran difusión que hay y las ONG que se crearon”.

También sostuvo que “preocupa que haya disminuído la edad, porque hay jovencitas que han sido víctimas de violencia a las 14 o15 años, o como sucedió en Bahía sobre un caso en el que aplicaron una perimetral a una adolescente de 16”.