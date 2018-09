Un avión cayó a una laguna y todos se salvaron

Un avión de la compañía Air Niugini terminó en una laguna costera de una isla de Micronesia (Pacífico Sur, Oceanía) tras saltarse la pista durante el aterrizaje.

No hubo víctimas fatales: en decenas de barcas pequeñas, los equipos de emergencia y pescadores de la zona rescataron a los 36 pasajeros y 11 tripulantes que viajaban en la aeronave.

El avión quedó parcialmente hundido, como se ve en los videos que se hicieron virales en las redes sociales.

No serious injuries reported as Boeing 737 lands in ocean near Micronesia. https://t.co/ucjwJYuhSp pic.twitter.com/FuKixcv5Sb