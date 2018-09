La Policía busca a Milagros

La Policía de Punta Alta inició la búsqueda de una menor de 16 años que salió esta mañana rumbo a la escuela y no regresó a su domicilio, en Güemes 1062.

La joven se llama Milagros Antonella Catriquir y la denuncia fue formulada por su madre, Nancy Beatríz Gertice (47).

Según dijo la mujer, la menor salió de su hogar a las 7, rumbo a la escuela, y se comunicó con ella, vía whatsApp, a las 15, momento en el cual le manifestó que estaba bien, que se sentía triste y que se dirigía a la casa de su hermana.

Indicó que luego no volvió a tener novedades sobre su hija, que no concurrió a la vivienda de su hermana, tampoco a la de su padre y no asistió a la escuela. También dijo que no conoce a sus amigas y que su celular está apagado.

La progenitora agregó que la menor no posee dinero ni documentación, y llevaba puesto un jean de color azul, campera negra con capucha con detalles en blanco, zapatillas rosas y una mochila negra.

Entre sus características físicas, indicó que su pelo es de color negro hasta abajo de los hombros, delgada y ojos marrones.

(Agencia Punta Alta)