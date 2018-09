Energías renovables: confirman la construcción de 36 aerogeneradores más para Bahía y la zona

La multinacional Vestas confirmó hoy que recibió un pedido de Central Puerto SA -dueña de CP Renovables- para construir 57 aerogeneradores, 36 de los cuales serán para tres parques eólicos de la zona.

"Vestas ha recibido un pedido de 225Mw de Central Puerto SA, uno de los principales grupos de energía en Argentina, para cuatro parques eólicos diferentes", anunció la compañía.

Los pedidos son para tres parques ubicados en esta zona y, el restante, en Córdoba.

