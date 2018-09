"De la mano de La Jefa vamos a volver", cantó La Cámpora en Comodoro Py

La Cámpora acompañó hoy a Andrés "El Cuervo" Larroque, uno de sus principales líderes, en su declaración en los Tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa en la que se investigan supuestos sobornos en la obra pública.

"Decían que a Comodoro no íbamos a entrar, hicimos una caravana y entramos igual... Ya van a ver: de la mano de La Jefa (Cristina Kirchner) vamos a volver", cantaron los integrantes de la agrupación.

Larroque declaró ante el juez Claudio Bonadio por la investigación conocida como "Los cuadernos de las coimas".

El diputado presentó un escrito en el que puso en duda las confesiones de los "arrepentidos". Además, planteó que se trata de una "causa armada" y que no hay "claridad ni ningún hecho indebido" en la imputación que recae sobre él.

"Desconozco por qué hecho se me cita o por el que se me encuentra 'sospechoso' o cuáles son los 'elementos suficientes' para generar una sospecha en una causa de evidente contenido sólo de carácter político, dado que desde que dejé la escuela no he utilizado cuaderno alguno, ni he ayudado a redactar", sostuvo Larroque en su presentación.

Fuera de los tribunales, dialogó con la prensa y criticó al juez federal: "Si fuera el dueño de Netflix lo llevo a Bonadio. Es muy creativo. Esta causa es una serie que necesita nuevos capítulos y La Cámpora seguro da rating".

Hoy se entregó en los tribunales de Comodoro Py Raúl Copetti, exsecretario, tesorero del Frente para la Victoria y colaborador del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. (Clarín, Infobae y La Nueva.)