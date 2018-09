"No quiero sentir que el radicalismo no está representado en Cambiemos", dijo una concejala

La concejala Gabriela Schieda, del bloque Cambiemos, cuestionó esta mañana a sus pares de bloques por "dormir un mes y medio" un proyecto que busca mejorarle la vida a los bahienses, en referencia a su proyectos de cambios en el tránsito que cuenta con el apoyo del intendente Héctor Gay.

"Quedó en un cajón de alguna secretaría, entonces apliqué el reglamento interno y con mi sola firma lo presentó", señaló la edil en diálogo con LU2 y explicó que "no quiero sentir que el radicalismo no está representado en Cambiemos".

El proyecto contempla dar nuevos lugares de estacionamiento en varias cuadras y a su vez hacer cambios en algunas ciclovías.

"El acompañamiento del bloque es importante, pero algo hecho con el acompañamiento del intendente y del director de Tránsito creo que no debe estar más tiempo en un cajón", aseguró y agregó que "no sabría decir si hay divisiones, no sé por qué no leyeron el proyecto".

Schieda, de corte radical, apuntó a que pertenece a una de las fuerzas dentro de la coalición Cambiemos y que ella responde a la UCR y tiene que sentir que sus representados son respetados.

"Hice varios llamados a mis compañeros y no tuve una respuesta o las que tuve fueron difusas", lamentó y señaló que estima que la oposición la va a acompañar aunque con alguna "sugerencia".

Sobre la interna en su propio partido, Schieda dijo que no se siente identificada con ninguna de las 2 listas, aunque aprecia a sus integrantes.