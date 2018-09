La FISA de los 100 años de la Corporación ya tiene fecha para 2019

Del viernes 1 al martes 5 de marzo se desarrollará la edición 2019 de la FISA, en lo que será el comienzo de los festejos por el centenario de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca.

En el salón Estomba de la municipalidad se realizó el lanzamiento oficial de la Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios del Sur Argentino, con la presencia del intendente Héctor Gay; Jorge Bonacorsi (el presidente de la CCIS); Miguel Donadío (presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca) y representantes de otras entidades que colaborarán en la organización y desarrollo de la muestra.

“Le pedimos a la ciudad y a los sponsors que nos acompañen más que nunca, porque el año que viene la Corporación cumplirá sus 100 años de existencia y queremos celebrarlo de la mejor manera. Para nuestra institución es muy importante hacer FISA y sabemos el valor que tiene para la ciudad y la región”, señaló Bonacorsi.

Por su parte, Héctor Gay abogó y valoró el trabajo en conjunto que queda de manifiesto en cada edición de la Feria.

“En los tiempos tormentosos tenemos que unirnos y trabajar en conjunto. En ese sentido, las instituciones de Bahía Blanca están muy dispuestas y acostumbradas a hacerlo. La FISA es una muestra de eso y por eso siempre sale muy bien. Pretendemos que resuma ese pensamiento y necesidad de que los diferentes actores de la ciudad trabajen en conjunto. Es la fiesta más representativa de la ciudad y la región”.

Por su parte, Donadío confirmó el apoyo del Consorcio del Puerto.

“Desde el Consorcio siempre acompañamos este evento. Y más en 2019 que es muy particular para la Corporación. A mi que me gusta la historia me conmueven los centenarios. Es muy importante que recreemos lo que sucedió en Argentina en aquellos tiempos y que aspiremos a volver a ser una patria grande, con los valores de aquellos tiempos, que estaban aliados con la educación y la cultura del trabajo. Y a esas dos cuestiones tenemos que volver a apuntar”.