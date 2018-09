Las impactantes imágenes del supertifón que amenaza a Japón

La Estación Espacial Internacional difundió en las últimas horas imágenes del supertifón que amenaza a Japón con ráfagas de más de 200 kilómetros por hora.

Tras la tormenta Jebi, que dejó decenas de muertos, un nuevo tifón amenaza al país: se trata de Trami, que avanza hacia las principales ciudades japonesas.

La violencia del fenómeno fue captada en imágenes desde el espacio.

As if somebody pulled the planet's gigantic plug. Staring down the eye of yet another fierce storm. Category 5 Super Typhoon Trami is unstoppable and heading for Japan and Taiwan. Be safe down there! #TyphoonTrami pic.twitter.com/4VmY2hhj2c