El mensaje de Sepo Ginóbili a los jóvenes de Bahía Basket

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

´ Un debut por demás auspicioso tuvo Bahía Basket en el Súper 20, superando a Quilmes de Mar del Plata, aunque, básicamente, disimulando muy bien el promedio de 19,6 años del plantel, sin contar los 36 años de Jamaal Levy y los 27 de Gerson.

El técnico Sebastián Ginóbili contó de qué manera les llega a sus jugadores.

“Trato de hacerles entender que dependemos de la energía para jugar; esto depende de ellos; acá tienen el lugar para desarrollarse, mostrarse y competir en la Liga Nacional, que es muy exigente”, explicó.

“Depende de tener la atención puesta en lo que hay que hacer -agregó- y en tratar de intentar siempre. Hay muchas cosas que no siempre nos van a salir y la frustración, a veces, juega en contra. Por eso, hay que ser optimistas, confiar en lo que estamos haciendo e intentar también cuando las cosas no salen”.

Este primer partido fue un verdadero desafío.

"Me imaginé que íbamos a salir con mucha energía; por ahí esperaba errores que podían aparecer por la juventud y por tratarse del debut, pero me gustó mucho cómo jugó el equipo en líneas generales. Mostramos una idea de juego y tuvimos intensidad; si bien hay muchas cosas por corregir, me voy con una buena sensación”, aseguró.

Tira para arriba, tirá...

El 48% en lanzamientos de tres puntos completó Bahía: 15-31.

Todos los que tiraron metieron: Martín Fernández, 4-7; Jamaal Levy, 3-4; Fermín Thygesen, 3-6; José Materán, 2-5; Facundo Corvalán, 2-6 y Federico Elías, 1-3.

Solamente no lanzaron Gerson y Filippa.

Sólido

Facundo Corvalán tuvo 27 de valoración.

El juninense completó su planilla con 25 puntos (2-6 en triples, 5-8 en dobles y 9-10 en libres), más 4 asistencias, 2 rebotes, 2 pérdidas, un recupero y 8 faltas recibidas, en 38m33.

Relajados

Hernán Jasen tuvo su debut, en la platea, como ex jugador profesional, ya que sigue jugando en Leandro N. Alem el torneo local.

Pancho siguió el juego acompañado de Facundo Durand (jefe de equipo) y Cristian Lambrecht (preparador físico).

Hacia el sur

Bahía Basket viajará esta misma noche rumbo a Comodoro.

El viernes visitará a Gimnasia. Al mismo rival recibirá el martes, en el Casanova, por la tercera fecha.

El resto

Anoche, Ferro superó en Río Gallegos a Hispano, por 91 a 86, con 22 puntos (6-11 en triples) de Iván Gramajo.

Instituto venció como local a Libertad, por 78 a 75 y Regatas, en su cancha, derrotó a La Unión, 86 a 84.

Hoy jugarán Peñarol-Argentino, Boca-Obras y San Martín-Estudiantes.