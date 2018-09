Atletismo: Ingeniero White se prepara para recibir una carrera de 8 kilómetros

Una competencia pedestre de 8 kilómetros organizada por el Club Atlético Puerto Comercial tendrá lugar este domingo, en horario matutino.

También habrá una caminata de 3 kilómetros y carreras para niños de 5 a 12 años.

Desde las 9:30, la institución comercialina realizará una nueva edición de su carrera de calle de 8km., que en esta oportunidad se denominará 1ª Copa 133° Aniversario Ingeniero White.

Al igual que en años anteriores, la misma irá acompañada de una caminata de 3km. y competencias sobre distancias cortas destinadas a categorías promocionales e infantiles (de 5 a 12 años).

Las inscripciones se reciben a través de la página Bahía Corre hasta pasado mañana a las 19, con un costo de $350 la carrera y de $300, la caminata. Incluye remera a los primeros 300 anotados.

El pago es a través de Pago Fácil o bien en la sede del club, ubicada en avenida San Martín 3287, de 17 a 19.

La entrega de kits se realizará únicamente el sábado, de 10 a 18, en las instalaciones del club (San Martín 3287).

Para consultas u otra información comunicarse al teléfono 291-5095159.

Fechas de Provinciales y Nacionales

La Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires decidió suspender momentáneamente el Provincial de Trail previsto para el 27 y 28 de octubre, en La Plata.

Se está analizando la posible fecha y lugar de disputa. Por otro lado, el boletín confirmó las fechas de los próximos campeonatos:

-7 de octubre: 1° Campeonato Provincial de la milla en ruta, para varones y mujeres Mayores, Sub 23, Sub 20 y Sub 18, en Mar del Plata. Está habilitada la inscripción por el Sistema CADA.

-20 y 21 de octubre: 39° Campeonato Provincial Sub20, en Mar del Plata.

-10 y 11 de noviembre: 20° Campeonato Provincial Sub16, en La Plata.

-27 y 28 de octubre: Nacional Sub 23, en La Plata.