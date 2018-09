“Los dirigentes tienen que ver que las bases plantean quejas”

“La gente no da más”. Para Carlos Moreno Salas, secretario general de la delegación local del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), la fuerte presión tributaria, la inflación y otras variables del actual modelo económico no hacen más que asfixiar a la clase trabajadora, a los jubilados y a las pequeñas y medianas empresas.

Cree que, en ese marco, es fundamental el lanzamiento del Frente Sindical para el Proyecto Nacional, que se dio el jueves pasado en el microestadio de Ferro Carril Oeste y que integran, entre otros sectores, SMATA, Camioneros y los Bancarios.

“Este formato de triunvirato (de la CGT) no sirve más. No pasa por ver quién es más duro o no, sino por presentar propuestas. Los dirigentes tienen que darse cuenta de que las bases están planteando quejas”, sostiene Moreno Salas.

En la misma línea, reconoce que “no hay que perder la organización” porque “lo peor que puede pasar es caer en una anarquía”.

“Esto seguramente va a tener consecuencia en la política: si queremos ofrecer el año que viene una alternativa razonable, con el fortalecimiento de la industria, de las economías regionales y la ciencia y tecnología, a todo lo que hoy se ha partido, debe existir organización”, afirma, con el objetivo de unificar la central obrera y “tener un solo conductor”.

Un día antes de ese encuentro, el referente de los mecánicos en Bahía participó de una asamblea nacional de SMATA, en la cual se analizó la problemática del sector.

--¿Cuál es la evaluación que hacen desde la industria mecánica?

--Estamos en un momento bastante complicado. Algunas fábricas terminales están suspendiendo gente o turnos. Hay 15 mil compañeros, de los 90 mil afiliados, que tienen un problema laboral directo. Se da básicamente en las terminales automotrices como General Motors, Ford, Mercedes Benz, Renault y una parte de Volkswagen. La única que está andando medianamente bien es Toyota, que tiene una política distinta al resto porque fabrica prácticamente el 40% de su autopartismo. Eso le permitió un avance profundo en el mercado con la camioneta Hilux y un auto mediano como el Etios.

--¿Y en el caso de las concesionarias?

--No sé si llegarán a cumplir la proyección de ventas de 800 mil unidades, cuando en otros tiempos se llegaba a un millón. En el caso de las fábricas, serán 450 mil contra 600 mil de otros tiempos. La gente tiene otras prioridades antes que el auto y, segundo, por las formas de adquisición, con un plan que de financiación que tiene intereses es imposible obtenerlo. En las concesionarias se están dando algunos despidos por goteo. En 2001 habíamos llegado al piso de 25 mil afiliados, después de alcanzar los 100 mil. De 2003 en adelante pudimos crecer hasta 90 mil porque hubo una política industrial y automotriz. De hecho, en Bahía Blanca antes tenías solo las concesionarias de marcas tradicionales y hoy prácticamente tenés a todas las marcas.

--Hace unos días mencionó que desde abril despidieron de sus trabajos a unos 35 afiliados de SMATA Bahía. ¿Esa cifra se mantiene o creció?

--Se mantiene. No existen casos de suspensiones o retracción de turnos en Bahía porque esa situación se da, más que nada, en las terminales fabriles. Lo que sí admiten los trabajadores es que, en general, bajaron las ventas, más allá de que las concesionarias siguen trabajando con el postservicio.

--¿Cómo es la situación de la paritaria en el sector?

--Seguimos teniendo la discusión en algunos convenios trimestrales, en otros cuatrimestrales y en uno que es anual. Venimos cerrando prácticamente en 25% hasta septiembre, pero nos queda un trimestre (octubre/diciembre) y creo que vamos a superar el 30%. No era malo en el contexto del anuncio inicial, pero ya se está hablando de un 40% o 45% de inflación, con lo cual estamos quedando desfasados. En una economía dolarizada, donde tenés los alimentos, los impuestos y los servicios dolarizados. Es difícil competir contra eso con los salarios. Los gremios que tienen mutuales antes facilitaban préstamos para comprar un auto o viajar y ahora lo hacen para cubrir la canasta familiar o los impuestos, porque pagar facturas de 10 mil o 14 mil pesos afecta hasta los que tienen buenos salarios.

--¿Cuál cree que será el mensaje del paro?

--Fuerte. Y tiene que ser así. Sabemos que este modelo económico no lo van a cambiar, y menos con el Fondo Monterario Internacional en el medio, pero por lo menos hay que buscar alguna alternativa para que esto no se profundice. El trabajador que tiene un laburo en blanco también la empieza a pasar mal. Todavía se pueden hacer cosas para que no nos tape el agua. En nuestro sector, la medida de fuerza se va a sentir en las concesionarias, los talleres, la VTV y hasta en las estaciones de servicio, donde solo habrá una guardia mínima.