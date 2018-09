Día del Empleado de Comercio: el orgullo por un crecimiento sin pausa para sus socios

Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Aunque el Día del Empleado de Comercio se celebra este miércoles, a los fines laborales el feriado nacional para los trabajadores del sector tendrá lugar hoy (lunes 24), jornada en la que se espera un acatamiento general como el logrado los últimos años.

“Cuando vine a Bahía en 2012, justo por estos días de septiembre, mi primera misión en el sindicato fue lograr el acatamiento del feriado –-establecido por ley en 2009-- por parte de los comerciantes. La verdad es que fue un importante desafío porque los empresarios estaban acostumbrados a pagar la jornada al 100%, pero con los empleados trabajando, y costó varias reuniones que tomaran conciencia”, recordó el secretario general de la Asociación Empleados de Comercio, Miguel Aolita.

“Es que para el trabajador mercantil no es un día más, es saber que se trata de su día, aun resignando ese dinero extra que obtendrían si trabajaran. Poder estar en sus casas, en muchos casos disfrutando de la familia, vale más que cualquier cosa. Además, si hay un gremio que se merece un día de descanso es este, dado que los mercantiles trabajan 48 horas semanales”, agregó.

Respecto del acatamiento absoluto -–abarca hasta a los shoppings--, Aolita aclaró que ciertos comercios pueden prestarse a confusión, pero que en realidad no pertenecen al convenio de trabajo afectado por el feriado. “Por ejemplo las exclusivamente verdulerías, muchas heladerías y rotiserías, entre otras, pertenecen a sus respectivos gremios, como pueden ser el de frutas y verduras o el gastronómico”.

Sobre sus 6 años de conducción del sindicato local, el puntaltense mencionó estar “realmente orgulloso del tiempo que llevo acá, del crecimiento que ha tenido la Asociación, y por supuesto que no me puedo olvidar de quien me puso en este camino, el compañero Ezequiel Crisol”.

“Primero me eligió como secretario adjunto y, a partir de su fallecimiento, me toca tamaña responsabilidad, no de reemplazarlo, porque es irreemplazable, pero sí de continuar el legado que él nos dejó. Este es mi segundo mandato, el primero por elecciones, las que tuvieron una multitudinaria y contundente participación de los empleados y que nos dieron el aval y el mandato hasta 2021”, expresó el dirigente.

Superando las expectativas

“Estoy orgulloso porque cada evento que organizamos, cada actividad que llevamos adelante, supera las expectativas. Hay tantos eventos nuestros ya instalados en la agenda de la gente que no los podemos dejar de hacer: cada 8 de marzo el Día de la Mujer –-este año asistieron 1.300 mujeres--, cada 1° de mayo el Día del Trabajador, cada Día del Niño –-este año participaron 6.000 personas--, Día del Jubilado, los té-bingo y así muchos más que se difunden de boca en boca y ya no se los puede dejar de hacer”.

Para satisfacer dos necesidades con una sola solución, la Asociación Empleados de Comercio implementó una novedosa escuela deportiva que fue más allá del concepto tradicional de guardería en la que se deja a los chicos mientras sus padres trabajan. “Un delegado me planteó si no podíamos tener una guardería, pero yo le redoblé la apuesta, creamos una escuela deportiva inclusiva gremial que cumple las funciones de una guardería, pero en la que los chicos no están únicamente dibujando o jugando con plastilina, sino que están haciendo deporte”, explicó Aolita.

“Hoy ya es todo un logro sacar a los chicos de la PlayStation o del celular un rato, más si la forma es enseñándoles deportes como fútbol, vóley, destreza, básquet, patín y gimnasia artística. Vienen hasta los 14 años, edad en la que después se pueden incorporar en algún club a practicar más 'profesionalmente' el deporte que ellos elijan. Agradecemos la confianza que nos tienen nuestros afiliados al dejar lo más importante que uno tiene, los hijos, en nuestra entidad. Y poder en simultáneo enseñarles un deporte es para nosotros una satisfacción muy grande”.

Cada mañana 18 colectivos

La que ya es un clásico de cada verano es la colonia de vacaciones de Empleados de Comercio, así lo demuestran los 18 colectivos que partieron cada mañana desde Rodríguez 60 rumbo al predio de Aldea Romana los últimos meses de enero y febrero.

“El último verano participaron más de 700 chicos, que contaron con guardavidas, 30 profesores y todo lo que hay que tener para que los hijos de nuestros afi liados disfruten y vean que la familia mercantil es cada vez más grande y está más integrada. La colonia dura todo enero y febrero y se cierra con una cena canasta con todos los padres en el salón Borlenghi”.

Sobre el parque acuático único en Bahía Blanca y de su tipo a nivel sindical, inaugurado el último verano, Aolita destacó el éxito que tuvo y pidió no soslayar otras mejoras que se hicieron en el predio de la pileta pero no tuvieron tanto reconocimiento.

“El mismo día que inauguramos el parque acuático, lo hicimos también con 3.000 m2 de superficie dentro del predio de la pileta. Extendimos el cerco, le dimos sombra natural, pusimos mesas, bancos, un tinglado y otras mejoras en general. Pero es lógico que los flashes se hayan quedado con los toboganes, es el único sindicato con parque acuático propio disponible para los afiliados y su grupo familiar de manera gratuita”.

“La temporada de pileta superó todas las expectativas: nosotros antes teníamos entre 500 y 600 personas los días de semana y entre 1.000 y 1.200 los findes, y este último verano pasamos a tener 1.000 los días de semana y 2.000 los findes, prácticamente se duplicó el público”, destacó el rosaleño.

Sin muchos despidos

“No es el mejor año para el gremio, eso hay que decirlo, pero no es el mejor año en general para todos los rubros. Gracias a Dios en el nuestro no hemos tenido, salvo casos aislados como Lucaioli, Burgos o Dalí, gran cantidad de despidos. De hecho, muchos trabajadores de dichas empresas o bien se reubicaron en otras o bien formaron cooperativas y continuaron trabajando”.

“Como gremio siempre queremos que haya más fuentes de trabajo, porque el trabajo es dignidad, llevar el pan a su casa, alimentar a sus hijos. En base a la crisis que estamos viviendo estamos rogando que se actualicen las paritarias, nuestra federación ya lo pidió porque nuestros afiliados llevan un aumento del 25% en lo que va del año pero los pronósticos más optimistas hablan de que el año no va a cerrar con menos del 40% de inflación”, lamentó el secretario general.

Sobre la dura situación económica del país, Aolita sostuvo: “No soy economista, soy dirigente sindical, pero no me canso de decirlo, la única manera de que la economía de un país ande bien es que haya circulación de dinero, y para que haya circulación de dinero los trabajadores tienen que tener mejores salarios”. “Los que tienen disponibilidad económica porque están en otro nivel, van a seguir estando en ese nivel, pero la verdadera activación la genera la masa trabajadora, que redistribuye el dinero en el mercado interno”, analizó.

Un importante padrón

Al sindicato lo hacen sus afiliados, y en Empleados de Comercio los afiliados abundan, superando los 14.000. “Cuando llegué a Bahía había 8.000 afiliados en el padrón, pero notamos que había muchos más en la categoría de 'afiliados cotizantes', que son aquellos a los que se les realiza el descuento en el recibo de sueldo pero no gozan de los beneficios.

Entonces los fuimos a buscar, comercio por comercio, para saber si querían pasar a aportar el 2% voluntario además del 2% obligatorio y así disfrutar de todas las ventajas del sindicato”.

“Hoy tenemos 14.000 afiliados y tenemos la tranquilidad de saber que los que aportan están gozando de los beneficios. Los que todavía no se hayan afiliado pueden acercarse en cualquier horario a Rodríguez 60, tienen que tramitar el carnet trayendo sus datos, los de su pareja y/o familia”.

“Los beneficios son numerosos, partiendo desde el alquiler de los salones, educación secundaria y terciaria, descuentos en eventos, comercios, viajes, etc. Por ahí a veces no parece tanto, puede ser de un 5%, pero ese descuento otro no lo tiene, y el mercantil sí.

Salud y educación

En cuanto a educación, las ofertas que brinda la Asociación se siguen ampliando. Además de los kits de útiles escolares, más la mochila y el guardapolvo con que se asiste a los hijos de afiliados ante cada inicio de ciclo lectivo, el gremio ofrece el cursado de la escuela secundaria para quienes no la hayan terminado, así como terciario, con carreras como Enfemería, Administración de Empresas y Comercio Aduanero, que se dictan en la primera cuadra de 19 de Mayo.

“Las enfermeras y las mucamas hacen sus prácticas en nuestro propio hospital, Raúl Matera --9 de Julio 461--, que cada vez cuenta con más facilidades para sus afiliados. Hace años ya que se obtuvo el rango de hospital, y hemos evolucionado mucho en diagnóstico por imágenes, contando con un tomógrafo y un resonador magnético”, detalló Aolita.

“Hay que reconocer que a veces los turnos se pueden dar para dentro de una semana o hasta 20 días, pero lo que yo les garantizo a todos los trabajadores mercantiles es que la obra social, cuando hay un problema realmente grave de salud, tiene la máxima de las coberturas. Sin ir más lejos, si hablamos de un viaje al hospital de nuestra federación en Capital Federal, se cubre todo para el paciente y para el acompañante, algo que no todos ofrecen”.

“Nosotros somos empleados de los empleados de comercio de Bahía Blanca, si vienen con un problema se tienen que ir con una solución, ya sea en cuestiones de salud o laboral. Y para los que se acerquen por un esparcimiento, ahora contamos con una secretaría de turismo propia, con toda la documentación presentada ante la Secretaría de Turismo de la Nación. Estamos haciendo viajes con jubilados y activos. Sin ir más lejos, la semana pasada llegó una comitiva de Camboriú que, por lo que contaron, la pasaron bárbaro”.