Un negocio de Bahía regala frutas y verduras "para las personas que lo necesitan"

El dueño de una verdulería de Rodríguez al 500 compartió un cartel en su local en el anuncia que regala mercadería "con detalles" para aquellas personas "que realmente lo necesitan".

"Esto es para dar o para las personas que realmente lo necesitan. Puede servirse. Pueden comentarlo, porque siempre van a tener algo para llevar", dice el cartel.

Jorge, el dueño de la verdulería, le contó a Canal 9 que la idea surgió el lunes pasado, en el Día del Empleado de Comercio, y lo sorprendió la rapidez con la que se viralizó el anuncio.

"Estoy en un barrio donde la necesidad no es lo de ellos, pero lo pasé por Facebook y me sorprendió lo rápido que se viralizó. Varias personas que no conozco me felicitaron por la acción, pero yo no quiero nada, solo hacer esto. Quiero que otra gente aproveche esto", contó el hombre.

Según explicó, se trata de la verdura "que no se puede vender". Él la llama "mercadería con detalles", porque se le saca aquello que no está en buen estado y se puede consumir con total normalidad.

"No está para la venta [la mercadería], se puede vender a un precio mucho menor, pero yo en este barrio no lo puedo hacer. Entonces se me ocurrió la idea", explicó.

Jorge, que atiende de 8:30 a 13:30 y de 17 a 21:30, confesó que en estos días ya pasaron dos o tres personas y espera que pase más gente "porque siempre va a haber algo".