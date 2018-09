Cuadernos: "Wado" De Pedro negó haber recibido dinero y pidió su sobreseimiento

El diputado nacional y referente de La Cámpora Eduardo "Wado" De Pedro aseguró hoy que no intervino "en ningún hecho delictivo" y negó haber recibido dinero ilegal, por lo que pidió su sobreseimiento, al presentarse a indagatoria en el marco de la causa de los cuadernos.

Según el legislador del Frente para la Victoria, el juez federal Claudio Bonadio "forzó este llamado a indagatoria" a partir de "comentarios" del exsecretario de Obras Públicas José López "sobre supuestos dichos de terceras personas".

"Dadas las extrañas e inéditas características de este proceso judicial, bastaría con que mi descargo contenga, simplemente, la escueta referencia a que no intervine en ningún hecho delictivo y que, por ello, no existe -ni existirá- un solo elemento probatorio que indique algún grado de participación en los sucesos investigados", aseguró De Pedro en un escrito, supo NA.

Tras retirarse de los tribunales federales de Comodo Py, el diputado expresó en un comunicado: "Hoy cumplí con una citación a indagatoria por los supuestos dichos de José López, lo hice brindando una declaración por escrito".

"Volví a afirmar lo que dije en el momento en el que el diario La Nación publicó supuestas declaraciones de José López, que desmentí en el acto. Hoy corroboré en el expediente que López nunca manifestó haberme entregado dinero, con lo cual esa información de la presunta declaración no existió nunca. Repito, la declaración de López que figura en el expediente no hace referencia en ninguna parte a que me entregó dinero", señaló De Pedro.

A su entender, "el juez solo tomó comentarios de López sobre supuestos dichos de terceras personas para forzar este llamado a indagatoria".

"Esas personas ya declararon en el expediente que los dichos de López eran falsos", enfatizó el exsecretario general de la Presidencia, y solicitó su sobreseimiento "dada esta evidente inexistencia de delito".

El referente de La Cámpora también recusó a Bonadio de la causa, al considerar que "esta persecución se trata de una venganza personal" por su "accionar como Consejero de la Magistratura", desde donde impulsó dos juicios políticos en su contra y votó a favor de una sanción.a defender el trabajo, la independencia y el futuro de los argentinos", agregó. (NA)