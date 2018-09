Trump aseguró que está dispuesto a reunirse con Maduro en la ONU

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que está abierto a encontrarse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, "si él está aquí" en Naciones Unidas y "quiere reunirse".

"Si está aquí, si quiere reunirse, no lo sé. No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense. Pero si puedo ayudar a la gente, eso es para lo que estoy aquí", dijo Trump en declaraciones a periodistas al llegar a la sede de la ONU.

El martes, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, había acusado a Trump de promover un golpe militar contra el Gobierno de Maduro.

"Nos dicen que el presidente Trump dijo que sería muy fácil que los militares venezolanos dieran un golpe (…) pero esto confirma (…) que el intervencionismo de los EE.UU. es tan grosero que efectivamente están de acuerdo con que haya golpes militares, derramamiento de sangre, magnicidios en Venezuela", expresó.

En una rueda de prensa en la ONU, Arreaza sostuvo que las afirmaciones de Trump deben ser repudiadas por el foro mundial.

"Creo que Naciones Unidas tiene que hacer mucho más, creo que ha sido muy tibia, Naciones Unidas tiene la responsabilidad histórica de plantar la cara a la responsabilidad histórica ante tanto ataque al multilateralismo y la decisión de los gobiernos del mundo a buscar soluciones pacíficas a cualquier conflicto, ya basta de arrodillarse", afirmó. (Télam)