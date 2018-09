Saavedra: el PJ repudió los dichos de un funcionario que dijo que "no falta trabajo, sino ganas de trabajar"

La bomba la tiró el dorreguense Jorge Srodek, jefe de Gabinete del ministerio de Agroindustria bonaerense. “Más que falta de trabajo, hay falta de ganas de trabajar”, disparó el último domingo, en la inauguración oficial de la exposición rural de Saavedra.

Fue a menos de 48 horas del paro nacional de la CGT, y apenas tres días después de que el Indec publicara que la desocupación en el país había trepado al 9,6%, el porcentaje más alto de la gestión Macri. Pese al desconcierto de muchos, el funcionario no dio marcha atrás.

“Hablábamos del trabajo rural, y acá tenemos una ironía con lo que ven en la televisión, lo que van a ver el martes (el paro general) y lo que te vienen diciendo. La limitante, hoy, de la producción agropecuaria es la falta de mano de obra. Todos ustedes lo ven. Hoy el personal de trabajo lo tenemos que traer de otras provincias. No conseguimos molinero, alambrador. Por eso no se coman el amague de la falta de trabajo; más que falta de trabajo hay falta de ganas de trabajar”, disparó.

El funcionario ratificó sus dichos hoy, en algunos medios de Pigüé, lo que generó una inmediata reacción del justicialismo distrital.

Tras señalar su sorpresa, el Consejo del partido recordó que la realidad muestra “cifras preocupantes” de desempleo.

“El rozamiento de los dos dígitos de la desocupación en el último trimestre, de acuerdo a mediciones oficiales, demuestra nuevamente la visión distorsionada de la situación socioeconómica que el país atraviesa”, le echaron en cara los dirigentes justicialistas.

Sin pelos en la lengua

Durante la Rural de Saavedra, Srodek también dijo que, de los 135 municipios bonaerenses, 129 “piden mano de obra”. También reclamó recrear las escuelas de oficios y los colegios rurales.

“Hoy no hay molineros, alambradores. No hay alguien que venga al campo a arreglarte un caño. No hay plomeros, ni pintores ni albañiles. ¿De qué falta de trabajo están hablando? Es hora de que tomemos conciencia. Y no hablo de ideología política. Es un honor, y es algo que tiene que ver con la dignidad humana, ganarse el pan de cada día con el sudor de la frente y no con un plan”, fustigó.

Srodek también defendió el nuevo esquema de retenciones y dijo que es el costo de “refundar un país” y “salir de una buena vez de 70 años en que el país no progresó”.

“¿Cómo se sale de un país que va siempre para atrás? ¿Cómo se sale de un país en el que te robaron 40 mil millones de dólares en tu cara? Con el esfuerzo de todos”, sostuvo.

Srodek también dijo que el gobierno trabaja por el bien común y, en ese marco, “reconoce los errores y no tiene problemas en corregir el rumbo”.

“Tengan cuidado con aquellos que originaron todos estos problemas y hoy, con el mayor de los caradurismos, vienen a decir lo que hay que hacer. Cuidado, porque de acá a un año estamos votando otra vez”, finalizó.