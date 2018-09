Mucho fútbol y básquetbol para animar la agenda deportiva del miércoles

Fútbol

**A las 15, el seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur recibe, en cancha de Libertad, al combinado de Cnel. Dorrego, en el cierre de la Zona 1 de la Federación Sur del Torneo Nacional.

**Por los octavos de final de la Copa Argentina, Central Córdoba (Santiago del Estero) se mide, desde las 21:10, ante Brown (Adrogué). Televisa TyC Sports.

**Desde las 21:15, Colón de Santa Fe visita a Junior en Barranquilla, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Televisa Fox Sports.

Básquetbol

**Continúa la disputa del Súper 20, con los siguientes partidos: Boca vs Obras, Peñarol vs Argentino de Junín (ambos desde las 20) y San Martín vs Estudiantes de Concordia (21:30). Todos serán televisados por la plataforma TyC Sports Play.

Judo

**Desde las 9, continúa el desarrollo del Campeonato Mundial de la especialidad con disputa en Bakú. Televisa TyC Sports.