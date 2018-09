Sampaoli, entre los peores técnicos del mundo, según el diario Marca

Así como la FIFA llevó a cabo la premiación The Best, para distinguir a los mejores técnicos y jugadores de fútbol del mundo, el diario Marca de España se encargó de realizar la votación The Worst, destinada a los peores.

Curiosamente, la terna destinada a entrenadores fue ganada por el argentino Jorge Sampaoli, uno de los grandes responsables del pobre rendimiento de la Selección Argentina de Fútbol en Rusia 2018.

El ex DT del combinado chileno quedó al tope de la votación, con el 74% de los votos. En el escrutinio lo siguieron el italiano Vicenzo Montella, con el 22%, y el holandés Frank de Boer, con el 4%.

También hubo otro argentino en la terna de peores jugadores. Se trata de Luciano Vietto, quien fue incluido en el 11 menos deseado. El equipo fue: Loris Karius; Victor Lindelof, Leonardo Bonucci, Benedikt Howedes; Paulo Ganso, Tiémoué Bakayoko, Wesley Sneijder, Mesut Ozil; Alexis Sánchez, Vietto y Kelechi Iheanacho.