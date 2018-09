Problemas con la recolección de basura: “Nos prometieron los camiones y no llegan”

El titular del gremio de Camioneros, Roberto Arcángel, dijo hoy que uno de los problemas con la recolección de basura es la falta de camiones para hacer los trabajos.

“Tenemos la promesa de que llegan los camiones, va pasando el tiempo y nunca llegan”, contó Arcángel en diálogo con LU2.

En las últimas semanas hubo 8 camiones que quedaron fuera de servicio.

“Lo de los camiones de basura es un problema operativo”, dijo.

Arcángel señaló que entre las roturas “hay camiones que no tienen frenos, no funcionan las luces, las gomas están con los hilos afuera, la dirección no anda bien”.

Desde el gremio indicaron que hay casi 400 personas afiliadas a Camioneros que trabajan en Sapem.

En tanto, Arcángel explicó que le ofrecieron una posible solución: “Que traigan lo que tengan en condiciones, cambiamos los turnos de recorridos y por lo menos al contribuyente no le queda la basura en la calle”, cerró.