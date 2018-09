Lorenzo, contra Márquez: “Sólo espero que me pida disculpas y que no lo vuelva a hacer"

“Estoy mal, me siento impotente. Y con mucha rabia por lo sucedido”, así se expresó el español Jorge Lorenzo, con muletas y el pie derecho cubierto de yeso, después de quedar afuera del Gran Premio de Aragón. Se fue al suelo en la primera curva, apenas iniciada la carrera en Alcañiz.

Su “rabia” se había generado por haber sufrido una caída otra vez, y en un fin de semana en que se contaba entre los principales candidatos a la victoria, como en Misano, sino a la salida demasiado agresiva de Márquez que, según el de Ducati, fue lo que provocó su accidente.

“Márquez no iba pasado, es más que eso, se fue casi a la zona verde y me obligó a mí a salirme de la trazada; me bloqueó el paso y tuve que inclinar la moto por la zona sucia. Entré por donde podía entrar. Para no perder tres o cuatro posiciones aceleré más y por eso la moto se me fue de atrás”.

Así explicó Lorenzo lo sucedido. Se mostró, además, indignado porque, asegura, la acción no se comprende si uno la ve por televisión.

“Además de la lesión, que es lo que más me preocupa, la otra cosa que más rabia me da es que ninguno, desde fuera, puede entender lo que pasó”.

Lorenzo criticó duramente al que será su futuro compañero en el equipo Repsol Honda.

“Marc (Márquez) me reventó el pie, me arruinó esta carrera y seguramente también la próxima. No se gana todo en la primera curva”, dijo.

Y le pidió una reacción al de Honda, que no entendía haber hecho nada mal, es más, advirtió: “Es un lance de carrera. Cuando vas por la zona sucia, con la adrenalina de la salida, hay que tener mucha sangre fría para no acelerar al máximo”.

El 99 respondió así: “Sólo espero que me pida disculpas y que no lo vuelva a hacer, porque si no me obligará a manejar de una manera que no me gusta”.

El de Ducati tuvo, también, palabras duras para la dirección de carrera después de que se descalificara a Fenati de la última carrera. Lorenzo cree que se sanciona aquellas acciones “que desde fuera parecen muy bestias”, pero, en cambio, no se hace nada “cuando uno se rompe un hueso por la acción de otro piloto”.