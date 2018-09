Sansinena se trajo más de una buena noticia al pueblo: "Fue el debut que sueña todo pibe"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

El primer triunfo y otras buenas noticias. Eso se trajo Sansinena de Viedma, donde venció a Sol de Mayo, por 3 a 1, por la cuarta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A.

"Anoche no pude comer. Me hice el duro, como que no estaba nervioso, pero por dentro sentía de todo: nervios, ansiedad... Por suerte salió todo redondo", confesó Maximiliano Gandolfo ni bien puso un pie en Cerri.

Maxi, nacido hace 20 años en el pueblo, concretó ayer su debut absoluto en la categoría (fue titular) y marcó el segundo tanto del Tripero (Palacio -de penal- y Jara hicieron los otros).

"Fue el debut que sueña todo pibe: con gol y victoria", contó Gandolfo, autor de un golazo.

"Salió una contra de una pelota trabada en el medio, Juan (Schefer) se avivó que estaba en offside, la dejó pasar y por suerte me quedó ahí: controlé y la piqué por arriba del arquero", explicó el pibe.

¿El festejo?: "Se me cruzó de todo por la cabeza, no tenía nada preparado. Pensé en el esfuerzo que uno hace día a día", agregó.

Maxi y Emiliano Semper (ingresó en el ST), se sumaron ayer lista histórica de elementos genuinos del club y nacidos en Cerri que hicieron su estreno en torneo regionales.

"Sabíamos que si hacíamos lo que nos pedía el técnico, las cosas iban a salir redondas. Una vez que abrimos el marcador hubo más espacios y los supimos manejar", agregó.

Gandolfo comenzó a jugar en Sansinena a los 3 años y luego de dos años en Infantiles de Olimpo regresó a su "primera casa", según él.

"Julio (el DT) me dio toda la confianza y mis compañeros también me hacen sentir eso, es un grupo muy lindo", dijo.

En Viedma, el albirrojo mantuvo su invicto y se entreveró entre los de arriba.

"Esto me sirve para agarrar confianza, pero tengo que seguir trabajando en la semana para poder estar acá", admitió Maxi.