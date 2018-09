Presupuesto 2019: jubilados y trabajadores pagarían el ajuste

El Frente Renovador rechazó el proyecto de Presupuesto 2019 por considerar que, de resultar aprobado, "se va a profundizar la crisis, los pobres van a seguir pagando el ajuste y los ricos seguirán concentrando la riqueza".

El documento interno del partido que encabeza Sergio Massa se conoce en momentos en que el Gobierno trata de juntar adhesiones a su proyecto de "ley de leyes", de acuerdo al compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el FR, el cálculo de gastos y recursos para el año que se avecina que impulsa el oficialismo prevé que los jubilados que reciban la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) no podrán trabajar, en relación de dependencia o como monotributistas, de modo que, si trabajan, pierden el beneficio.

"Afecta a adultos mayores que no pudieron jubilarse y no tienen otros recursos. La PUAM representa 80% de la jubilación mínina (menos de 7.000 pesos), lo que no alcanza para vivir, por lo que muchos deben trabajar", advierten desde el massismo.

Por el contrario, el FR propone que se permita a los beneficiarios de la PUAM seguir trabajando, para que aumenten sus ingresos y completen los aportes que le puedan faltar para jubilarse con el monto total.

Otro de los puntos tiene que ver con el uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Es que el Gobierno quiere vender las acciones del FGS para pagar jubilaciones, pensiones y la reparación histórica.

"Esto no estaba previsto en la ley de Reparación Histórica, en la que Sergio Massa agregó un impedimento para vender acciones. Significa el desfinanciamiento de la Anses y la pérdida de garantías para las jubilaciones futuras", señalan desde el Frente opositor.

Por el contrario, el espacio propone "impedir el uso del FGS para el pago de jubilaciones y pensiones y Reparación Histórica. La Reparación Histórica se debe pagar con los fondos provenientes del blanqueo (150.000 millones)".

Asimismo, sugiere establecer el Haber 14 (un sueldo adicional a fin de año para todos los jubilados y pensionados) con el rendimiento del FGS.



Ganancias

Otro de los puntos del Presupuesto que ya despierta polémicas tiene que ver con el Impuesto a las Ganancias a las personas físicas.

Desde el oficialismo impulsan una poda importante de las exenciones -gracias a las cuales, los contribuyentes pagan menos- lo que impactaría de lleno en los bolsillos de los contribuyentes alcanzados.

El massismo quiere que se baje el tributo y que se aplique un impuesto a los fondos de inversión en el exterior.