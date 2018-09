A Olimpo la siesta le salió cara

Por Sergio Peyssé / speysse@lanueva.com

Deberá entender que en esta categoría, más que en otras, tendrá que jugar con todos los sentidos puestos, porque sino…

Una mirada hacia la nada misma es precipitarse al vacío. No se puede descuidar con nada.

¿Por qué digo esto? Porque Olimpo perdió el partido en una pelota parada, porque durmió en el remate de Soto Maldonado que encontró a tres futbolistas de Chicago contra uno aurinegro, porque Lefiñir quedó enganchado habilitando a todo el mundo y porque nadie reaccionó, como si lo hizo Diego Martínez, en el rebote que dio Holgado tras una primer tapada.

En este caso, el árbol tapó el bosque. El aurinegro, con un 4-1-3-2 combativo y productivo gracias a pequeñas sociedades y triangulaciones cortas, le carcomió los sesos al dueño de casa, aunque fue ingenuo en una acción con balón detenido, donde la mayoría de los equipos son solventes.

Ese fue un tema. El otro: la falta de gol. Las situaciones las crea, está en sintonía con el esférico, ataca con convicción, no se amedrenta con el adversario ni con el marco, pero da ventaja errando tantos goles cerca o debajo del arco.

Pero hay algo más: fue increíble cómo se resbalaron los jugadores olimpienses en el segundo tiempo. Sí, le mojaron su campo, el que tuvo que defender en ese período. Pero los del “Torito” no se caían. ¿Qué pasó? No se cambió los tapones altos, otra negligencia que no se le puede pasar por alto.

Resbalón y caída. Y así será mientras duerma cuando no tiene que dormir…